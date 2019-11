Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, domenica 17 novembre 2019.

Tridico: “Con i risparmi di Quota 100 finanziare le pensioni dei giovani”

“Il Ministero del Lavoro sta pensando, attraverso un processo più partecipato anche con le parti sociali, a una legge delega all’interno della quale ci sia il Fondo integrativo pensionistico pubblico che sostenga in modo anticiclico le pensioni del futuro, soprattutto quelle dei giovani con carriere instabili”. Lo ha rivelato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista al Fatto Quotidiano.

L’idea, spiega Tridico, è quella di “permettere a chi ha redditi bassi o instabili oggi di avere anche una pensione integrativa domani, e di canalizzare le risorse del fondo nell’economia del Paese e non all’estero”.

Secondo il presidente dell’Inps, le risorse avanzate da Quota 100 saranno destinate sempre al settore pensionistico. “I campi non mancano: riprendere le perequazioni piene, ferme dal 2000; ma soprattutto iniziare a pensare a un fondo di garanzia per giovani con carriere di lavoro instabili e precarie”, dice Tridico.

Il numero di domande di Quota 100 arrivate all’Inps finora è di circa 200 mila: “Ciò consente un risparmio, già accantonato per il 2019, di oltre 1 miliardo sui 3,9 previsti che ora, più realisticamente, può essere stimato in 1,5 miliardi”, sottolinea il numero uno dell’Inps. “Nel 2020, col medesimo tasso di adesione, il risparmio potrebbe essere più importante, circa 2,5 miliardi di minore uscita su quasi 8 previsti in relazione tecnica”.

Quota 100: finora 201mila domande

Dall’inizio dell’anno a oggi sono 201mila gli italiani e le italiane che hanno chiesto di poter andare in pensione con Quota 100. Lo dice l’Inps, che ha diffuso i dati sulle domande di Quota 100 aggiornati all’11 novembre. Scorrendo le richieste emerge il forte gap di genere: due terzi delle domande (148mila) sono state presentate da uomini e solo un terzo (52mila) da donne. Le istanze presentate da lavoratori dipendenti sono state 71.600 e quelle avanzate da dipendenti pubblici oltre 61.500.

Secondo uno studio condotto dalla Cgil, nei tre anni di sperimentazione le domande di adesione a Quota 100 saranno in tutto 341mila. Molte meno rispetto alle 973mila che erano state previste all’inizio del 2019 dal Governo M5S-Lega (secondo cui il 2019 si sarebbe chiuso con 290mila domande).

