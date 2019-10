Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, martedì 15 ottobre 2019.

Renzi all’attacco di Quota 100, ma il Governo la conferma

Matteo Renzi lancia l’attacco a Quota 100, ma il Governo, almeno per ora, resiste e conferma la misura. Nelle ultime ore si è fatto più insistente il pressing di Italia Viva contro il programma di pensionamento anticipato che consente di uscire dal mercato del lavoro a chi ha almeno 62 anni d’età e 38 di contributi versati. “Quota 100 è pensata solo per chi ha già diritti”, dice Renzi. “Togliere quella misura per destinare i soldi alle famiglie e allo stipendio dei lavoratori sarebbe giusto. E molto utile. Via quota 100, più risorse ai figli e ai salari”.

Anche la capogruppo alla Camera, Maria Elena Boschi, invoca lo stop. “Quota 100 obiettivamente crea un’ipoteca sul futuro delle nuove generazioni”, osserva. “È molto onerosa. Noi diciamo: aiutiamo le nuove generazioni e sosteniamole con investimenti veri sulle famiglie per contrastare anche fenomeno denatalità”.

Italia Viva, insomma, alza i toni. Dal Governo, però, nessun segnale di apertura. “Quota 100 deve continuare. È una misura sperimentale che va mantenuta così come è fino alla scadenza”, replica la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. Anche la ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, difende la misura: “Stop alle logiche dell’austerity che finiscono per aggravare le cose quando il ciclo economico rallenta. Non torneremo alla Fornero. Non scaricheremo alcun costo sui cittadini”.

“Se qualcuno pensa di poter far partire una nuova generazione di esodati ha sbagliato governo”, sentenzia Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico M5S. “Peraltro in Parlamento non ci sono i voti per riuscire ad abolire Quota 100, quindi resterà una poco felice fantasia di Italia Viva”.

Tridico: “Due miliardi di risparmi da Quota 100”

Nel 2019 le adesioni a Quota 100 sono state di molto inferiori alle attese: al 30 settembre l’Inps ha registrato circa 186mila domande, a fronte delle 290mila previste. Questi numeri determineranno a fine anno un risparmio per i conti pubblici pari a circa 1,5 miliardi di euro. Questa tendenza, secondo il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, si confermerà anche nei prossimi anni, con risparmi stimati in 2 miliardi per il 2020 e altri 2 miliardi per il 2021.

Pensioni news: i sindacati annunciano protesta

“A poche ore dalla presentazione della prossima manovra di bilancio i pensionati italiani sono del tutto spariti dai radar. Non c’è infatti alcun impegno da parte del governo per la definizione di una legge sulla non autosufficienza né sulla rivalutazione delle pensioni e sull’estensione della 14esima”. Lo dichiara il segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti, in una nota. “All’incontro che abbiamo avuto con il governo appena venerdì scorso – prosegue il sindacalista – era emersa la volontà di dare delle prime risposte anche a milioni di persone anziane e in pensione. Di tutto questo oggi non troviamo più alcuna traccia e questo non va affatto bene”. “I pensionati – conclude Pedretti – rischiano così di essere fortemente discriminati. Servono segnali precisi e risposte concrete. Se non dovessero arrivare siamo pronti a confermare la nostra mobilitazione scendendo in piazza insieme a Fnp-Cisl e Uilp-Uil il prossimo 16 novembre a Roma”.

Potrebbero interessarti Spread Italia: Btp/Bund oggi martedì 15 ottobre 2019 in tempo reale Reddito di cittadinanza, sul sito Inps un test per sapere se si hanno i requisiti Concorsi pubblici 2019: in arrivomaxi Concorso Inps, 5.500 posti di lavoro per impiegati

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: