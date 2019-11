Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, venerdì 15 novembre 2019.

La ministra Catalfo: “Quota 100 rimane com’è”

“Quota 100 rimane cosi com’è: è una misura sperimentale ed è giusto che il cittadino che ha fatto un progetto di vita continui a poterlo portare avanti”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, a margine di un evento a Napoli. “Ho preso l’impegno con i sindacati e le parti sociali di avviare già un primo incontro, dobbiamo fare riunioni per delineare un percorso e rivedere le forme di flessibilità in uscita”, ha sottolineato la ministra.

Foggia: Inps riconosce reversibilità a 83enne dopo 5 anni

A Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, un uomo di 83 anni si è visto riconoscere dopo 5 anni circa 30mila euro di arretrati sulla pensione di reversibilità alla quale ha diritto. Lo rende noto il sindacato pensionati Spi-Cgil, raccontando la vicenda.

Quando morì sua moglie, nel 2014, l’uomo si rivolse all’Inps per chiedere se avesse diritto alla reversibilità. Gli fu riconosciuta solo in parte. Lo scorso 26 luglio, a bordo del pullman dei diritti di nome “Nello”, gli esperti in materia pensionistica dello Spi e del patronato Inca Cgil lo hanno incontrato a Poggio Imperiale: appresa la vicenda, sono riusciti ad avere un’interlocuzione approfondita con l’Inps e, finalmente, a quell’anziano signore sono stati riconosciuti circa 30mila euro di arretrati sulla reversibilità.

“È un risultato importantissimo”, sottolinea Franco Persiano, segretario provinciale Spi-Cgil di Foggia, soprattutto nelle zone interne, vive situazioni di grande disagio e isolamento. Sta aumentando il numero degli anziani soli. Il lavoro che stanno facendo gli operatori di ‘Nello’ è encomiabile”.

Tutte le ultime news su Quota 100 e sulle pensioni

Potrebbero interessarti Spread Italia: Btp/Bund oggi venerdì 15 novembre 2019 in tempo reale Spread Italia: Btp/Bund oggi giovedì 14 novembre 2019 in tempo reale Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Quota 100, la ministra Catalfo: “Esclude modifiche”

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: