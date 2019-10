Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, lunedì 14 ottobre 2019.

Come sta andando Quota 100

L’improvviso cambio di governo di fine estate non provocherà alcuna beffa per i nati nel 1958 e 1959. Quota 100, il programma di pensionamento anticipato che consente di andare in pensione con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi, resterà in vigore anche per il 2020 e il 2021, ossia fino al termine della sperimentazione triennale decisa a inizio 2019 dall’esecutivo M5S-Lega.

Dal fondo stanziato per Quota 100 alla fine di quest’anno dovrebbero avanzare circa 1,5 miliardi di euro. Rispetto ai 3,8 miliardi stanziati, infatti, la spesa complessiva per i programmi di pensionamento anticipato senza adeguamento dei requisiti alla speranza di vita non dovrebbe superare i 2,1 miliardi. Questo significa un risparmio che, a tre mesi dalla fine dell’anno, è attualmente pari a 1,7 miliardi di euro.

Secondo i numeri forniti dall’Inps, a fronte delle 290mila domande che erano state previste, ne sono arrivate appena 184.890. Questa sottostima ha determinato il risparmio di cui sopra. Le persone che hanno chiesto la pensione con Quota 100 con meno di 63 anni sono state 71.831 mentre 78.896 sono nella fascia tra i 63 e i 65 anni. Sono 34.163, infine, coloro che hanno fatto domanda che hanno più di 65 anni.

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili:

Potrebbero interessarti Spread Italia: Btp/Bund oggi lunedì 14 ottobre 2019 in tempo reale Reddito di cittadinanza, mezzo milione di beneficiari deve integrare la domanda Concorsi pubblici 2019 news: maxi concorso al ministero della Giustizia per 616 operatori giudiziari1