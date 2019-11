Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, mercoledì 13 novembre 2019.

Quota 100: finora 201mila domande

Dall’inizio dell’anno a oggi sono 201mila gli italiani e le italiane che hanno chiesto di poter andare in pensione con Quota 100. Lo dice l’Inps, che ha diffuso i dati sulle domande di Quota 100 aggiornati all’11 novembre. Scorrendo le richieste emerge il forte gap di genere: due terzi delle domande (148mila) sono state presentate da uomini e solo un terzo (52mila) da donne. Le istanze presentate da lavoratori dipendenti sono state 71.600 e quelle avanzate da dipendenti pubblici oltre 61.500.

Secondo uno studio condotto dalla Cgil, nei tre anni di sperimentazione le domande di adesione a Quota 100 saranno in tutto 341mila. Molte meno rispetto alle 973mila che erano state previste all’inizio del 2019 dal Governo M5S-Lega (secondo cui il 2019 si sarebbe chiuso con 290mila domande).

Landini (Cgil): “Cambiare strutturalmente la legge Fornero”

Sulle pensioni “chiediamo che il tavolo che abbiamo conquistato prenda nei prossimi giorni la strada di una riforma strutturale della legge Fornero, per dare garanzie future a tutti e uguaglianza, riconoscendo le differenze di genere. Questo per noi è un punto di fondo”. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a tre giorni dalla manifestazione dei sindacati sulle pensioni (in programma sabato 16 novembre al Circo Massimo).

“C’è bisogno, dentro questa legge di bilancio, di dare i primi segnali che riguardano il part-time verticale, l’allargamento dell’Ape sociale e la definizione di un percorso certo per una legge sulla non autosufficienza”, sottolinea Landini. “C’è poi un nostro giudizio di insufficienza rispetto alla rivalutazione delle pensioni”.

Pensioni news, alla manifestazione dei sindacati anche gli esodati

Anche gli esodati parteciperanno alla manifestazione nazionale indetta dalle organizzazioni sindacali Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil che si terrà a Roma il 16 novembre. Lo comunica il Comitato degli ultimi 6.000 esodati, “rimasti esclusi a causa delle discriminazioni contenute nell’ultima ottava salvaguardia” che, si legge in una nota, “non hanno ancora visto la fine del loro calvario previdenziale per il quale attendono giustizia da 8 anni”.

Gli esodati, sottolinea il Comitato, “sono cittadini traditi dallo Stato, vittime di una legge retroattiva, abbandonati senza reddito e senza pensione, non sono ‘privilegiati’ che chiedono un trattamento agevolato, ma ex-lavoratori che chiedono la sanatoria di una ingiustizia pregressa”.

