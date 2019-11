Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, martedì 12 novembre 2019.

Pensioni, sindacati in piazza sabato 16 novembre

I sindacati si preparano alla grande manifestazione sulle pensioni di sabato 16 novembre. La segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, attacca il governo sulla rivalutazione degli assegni inserita nella manovra 2020. “Tanti anni di blocco della rivalutazione delle pensioni hanno creato uno stato di povertà degli anziani davvero insostenibile. Immaginare in una finanziaria un aumento di 7 euro lordi all’anno è una cosa che non sta né in cielo né in terra”, sottolinea.

“Abbiamo bisogno di risposte dignitose per i nostri anziani e poi di una legge a sostegno della non autosufficienza e delle risorse adeguate per non lasciare sole le famiglie”, aggiunge la leader della Cisl. “Il 16 faremo una grande manifestazione unitaria dei pensionati e delle pensionate a cui siamo convinti parteciperanno tante categorie e tanti giovani per affermare che gli anziani non sono un peso del nostro paese, ma la nostra storia e va rispettata la dignità dell’anziano”.

Tutte le ultime news su Quota 100 e sulle pensioni

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili:

Potrebbero interessarti Automobile Club Italia (Aci) assume: 305 posti a tempo indeterminato Spread Italia: Btp/Bund oggi lunedì 11 novembre 2019 in tempo reale Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Ipotesi Quota 103