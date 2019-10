Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, giovedì 10 ottobre 2019.

Il viceministro Misiani: “Quota 100? Abbiamo in mente un modello diverso”

Per le pensioni il Governo “ha in mente un modello diverso” da Quota 100. Lo ha dichiarato il viceministro all’Economia Antonio Misiani nella replica al dibattito sulla nota di aggiornamento al Def, al Senato. Misiani ha ribadito che il programma di pensionamento anticipato che consente di uscire dal mercato del lavoro con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi resterà in vigore fino al 2021, per poi essere cancellato.

“Quota 100 sta costano molto meno delle previsioni iniziali, è una misura transitoria, che finisce nel 2021: è intenzione del governo non rinnovarla alla scadenza”, ha spiegato il viceministro. “Abbiamo in mente un modello diverso”

Pensioni news, domani vertice al Ministero del Lavoro

Domani, venerdì 11 ottobre, nella sede del Ministero del Lavoro, si terrà un tavolo sulle pensioni tra rappresentanti del Governo e dei sindacati.

I leader di Cgil e Cisl, Maurizio Landini e Annamaria Furlan, ribadiscono: “Sbloccare l’adeguamento delle pensioni, che con la scorsa finanziaria era stato bloccato”.

“Siamo al tavolo di confronto, venerdì saprò dire qualcosa in più sulla questione pensioni”, ha spiegato nei giorni scorsi la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

“Fermo restando la sperimentazione di Quota 100, è ovvio ci sarà un percorso condiviso di confronto affinché si possa aiutare il lavoratore ad uscire prima”, ha sottolineato poi Catalfo. “Sulla flessibilità in uscita il confronto è giusto che ci sia, per poi arrivare nel tempo ad avere dei pensionati che vadano un po’ prima in pensione e dei giovani che entrino nel contesto lavorativo”.

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

