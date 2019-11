.

Manovra 2020, D’Incà: “Perfettamente nei tempi, tensioni superate”

MANOVRA 2020 – “Le tensioni sulla legge di Bilancio sono state superate e si è fatto un ottimo lavoro anche oggi”. Lo ha affermato ai microfoni di TPI il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, spiegando che “le forze politiche stanno progredendo andando avanti lungo un percorso di condivisione e attraverso un lavoro che, su tempi così ristretti, è sicuramente fatto per portare soluzioni effettive”.

“Arriveremo al Senato – ha riferito parlando con i giornalisti fuori palazzo Chigi – tra il 3 e il 6 dicembre, poi alla Camera chiuderemo prima del 24 e in terza lettura andremo dopo il 27 dicembre”. D’Incà ha precisato che “sono state fatte le verifiche sugli emendamenti governativi”: “credo – ha aggiunto – che i termini che ci siamo posti nel cronoprogramma verranno effettuati e concluderemo al meglio la legge di Bilancio che permette di togliere le clausole Iva”.

“Il lavoro – ha insistito D’Incà- prosegue in maggioranza in maniera coordinata e intensa: sono convinto che questo governo possa assolutamente risolvere molti problemi attraverso questa legge di Bilancio, fatta per riuscire a rispondere alle esigenze del Paese che sta chiedendo di poter andare avanti e guardare la futuro con grande voglia di costruire una casa comune, per chi vuole un cambiamento e prospettive per i nostri giovani”.

