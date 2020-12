Lotteria scontrini, le estrazioni: quando e come funzionano

Quando ci saranno le estrazioni della lotteria degli scontrini? Prima di tutto per partecipare bisognerà aspettare il 1 gennaio 2021. Sono previste estrazioni mensili e annuali. Saranno previste anche settimanali, la cui decorrenza è ancora da stabilire (il Governo sarebbe orientato per ogni giovedì). Ogni scontrino partecipa sia all’estrazione settimanale, sia a quella mensile e all’annuale. Se si paga in contanti si partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”, mentre chi usa uno strumento di pagamento elettronico partecipa anche alle estrazioni “zero contanti” e si ritrova così con il doppio delle chance di vincere. Alle estrazioni “zero contanti” partecipano anche i negozianti.

Premi

Abbiamo visto quando saranno le estrazioni della lotteria degli scontrini, ma quali saranno i premi? Le “ordinarie” premieranno solo i consumatori con i seguenti premi:

Sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;

Tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;

Un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Le estrazioni “zerocontanti” invece premieranno sia il consumatore sia il negoziante:

Quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

Dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

Un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

