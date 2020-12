Lotteria degli scontrini, esercenti: cosa deve fare il commerciante

Cosa deve fare il commerciante (gli esercenti) per quanto riguarda la lotteria degli scontrini? In molti se lo stanno chiedendo visto il via libera (da oggi si può richiedere il codice per partecipare) dato da Governo. Dal 1 gennaio 2021 tutti i cittadini italiani maggiorenni potranno partecipare. Basterà richiedere l’inserimento del codice negli scontrini emessi al momento degli acquisti. Ma i commercianti? Cosa dovranno fare? Ve lo diciamo subito.

Una volta che un cliente chiederà l’inserimento del suo codice sullo scontrino bisognerà provvedere con l’inserimento. Un acquisto in contanti, carta o bancomat non farà differenza se non maggiori possibilità di vincita. La nuova lotteria prevede estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”. Insomma, chi paga con la moneta elettronica (bancomat, carta di credito, carta di debito, etc) partecipa a entrambe le estrazioni.

Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio: con 1,50 euro di spesa si ottengono due biglietti). Maggiore è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che verranno emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro. Il collegamento tra codice lotteria e scontrino lo fa direttamente il negoziante attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, che trasmette i dati all’Agenzia delle entrate. In sintesi: l’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.

Premi per gli esercenti

Abbiamo visto cosa deve fare il commerciante in merito alla lotteria degli scontrini, ma quali premi può vincere? Le estrazioni “zerocontanti” premiano sia il consumatore sia il negoziante:

Quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

Dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

Un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

Il negoziante che risulta vincitore della lotteria “zero contanti” riceve una comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.

