Reddito di cittadinanza, Inps per tutti ti dice se hai i requisiti

Per verificare i requisiti di accesso al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza, ma anche alle altre prestazioni erogate da Inps, è disponibile da oggi il questionario “Inps per tutti”. Un progetto presentato dal presidente Pasquale Tridico che “punta a raggiungere i cittadini più fragili, quelli che spesso non hanno le informazioni sui loro diritti”. Collegandosi

Il questionario, disponibile sul sito dell’Inps, servirà a sapere se si ha diritto alle seguenti prestazioni:

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza;

assegno familiare dei Comuni;

assegno di maternità dei Comuni;

Bonus Bebè;

premio alla nascita;

bonus asilo nido;

NASpI

assegno sociale;

invalidità civile.

Basterà collegarsi al portale dell’Inps (a questo link) e rispondere alle domande di un questionario sulla propria condizione per sapere a quali prestazioni si può avere accesso.

L’iniziativa è rivolta alle fasce più deboli della popolazione, come:

persone in stato di povertà assoluta, senzatetto o senza fissa dimora;

abitanti di Comuni distanti dagli uffici dell’Inps;

utenti non consapevoli dei propri diritti.

Inps per tutti, le reazioni politiche

“Il progetto è importante perché potrebbe consentire di raggiungere 50 mila persone”, ha detto il premier, Giuseppe Conte, in un messaggio video alla presentazione del progetto. “Non devono essere i poveri a bussare alla porta dell’Inps, ha detto riferendosi al reddito di cittadinanza , bisogna fare di più, andare nelle stazioni, nelle mense, lì dove c’è bisogno”.

Il programma, infatti, in collaborazione con i comuni vuole raggiungere anche con unità mobili le persone più in difficoltà, a partire dai senza fissa dimora. “Dobbiamo intercettare il bisogno. Immaginiamo un istituto proattivo”, ha aggiunto Tridico.

Potrebbero interessarti Reddito di cittadinanza, mezzo milione di beneficiari deve integrare la domanda Reddito di cittadinanza, news del 12 ottobre 2019: necessaria l’integrazione Esselunga, più di 180 mila per un posto fisso: il sogno intramontabile degli italiani

“Provo una profonda emozione, è una bellissima giornata. Credo possa essere un punto di partenza che vede Inps e Comuni sul territorio per affrontare tutte le situazioni di emarginazione sociale”, ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

QUI altre informazioni sul reddito di cittadinanza