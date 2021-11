Preparati al mondo del lavoro, partecipa a Destination Work City di Gi Group

Una città virtuale dove poter accedere gratuitamente a webinar e contenuti di approfondimento, oltre a sessioni di orientamento one to one con gli esperti di Gi Group

Per registrarsi gratuitamente: https://destinationwork.digitaltalentfair.it/

Come si cerca un lavoro? Come si scrive un CV efficace? Quali competenze ricercano le aziende? Quali sono i settori che offrono maggiori opportunità lavorative?

Gi Group è pronta a rispondere a queste domande e ad accompagnarti a costruire, o definire al meglio, il tuo futuro professionale. Dal 22 novembre, infatti, apriranno le porte di Destination Work City, la città virtuale dove potrai trovare webinar, approfondimenti e sessioni di orientamento.

Vai alla scoperta di un’intera città muovendoti tra:

• Il Parco delle Specializzazioni, per trovare informazioni su alcuni dei settori che offrono maggiori opportunità lavorative nell’immediato, i trend che li caratterizzano e scoprire quali sono i profili attualmente più richiesti;

• La Piazza delle Opportunità, per conoscere più da vicino le attività di alcune filiali Gi Group sul territorio, le opportunità di lavoro e le dinamiche del mercato locale;

• Il Viale dell’Orientamento, per approfondire con video e webinar gli strumenti utili per la ricerca di un impiego e agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro.

Durante la settimana, si terranno 17 webinar gratuiti: dagli appuntamenti con sei delle maggiori filiali sul territorio, ad alcuni approfondimenti settoriali, fino agli incontri con i campioni dello sport con cui confrontarsi su temi come talento e soft skill.

In occasione di Destination Work City sarà possibile accedere ad una quarta area dove prenotare una sessione personalizzata di orientamento insieme a un esperto di Gi Group. Un incontro di trenta minuti in cui ricevere, in modo privato e del tutto gratuito, il supporto di cui si ha bisogno in merito all’efficacia del CV, alla ricerca di un lavoro, al percorso professionale, al primo o prossimo colloquio.

Le disponibilità per questa opportunità sono limitate poiché sono frutto delle ore donate da oltre 120 dipendenti delle società del Gruppo, che hanno deciso di aderire al progetto mettendo a disposizione la loro expertise e il loro tempo in forma volontaria.

«Aiutiamo le persone a cogliere il senso e il valore del lavoro impegnandoci a rendere il lavoro sostenibile, investendo in primis sull’employability delle persone e accompagnandole nelle fasi di transizione lavorativa», commenta Francesco Baroni, Country Manager di Gi Group Italia.

«Gi Group fin dall’anno della sua fondazione ha perseguito e continua a perseguire questo obiettivo nel mercato del lavoro. Con Destination Work City vogliamo ribadire la nostra vicinanza a candidati, studenti e lavoratori mettendo a loro disposizione il nostro know-how e raggiungendoli su tutto il territorio nazionale. La candidate experience è oggi un ambito nel quale stiamo concentrando le nostre energie perché lo riteniamo aspetto determinante nel futuro delle risorse umane. Aver pensato a una città virtuale dedicata ad accogliere i candidati va proprio in questa direzione. Da poco siamo diventati Società Benefit, ci impegniamo infatti affinché ogni nostro intervento possa avere un impatto sociale concreto. Da qui la volontà di coniugare una iniziativa di orientamento con le attività e i progetti di Corporate Social Responsibility, coinvolgendo anche i nostri dipendenti».