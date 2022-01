Manutenzione Predittiva e Condition Monitoring al centro dell’universo ISE

Il peso della manutenzione in azienda ha un valore decisamente elevato. Poter intervenire quando il danno non si è ancora verificato, è importante, perché consente di risparmiare sui costi di ripristino e, soprattutto, evita fermi di produzione, che sono la causa d’ingenti perdite di denaro.

Scelte fondamentali come quelle che inglobano manutenzione predittiva e condition monitoring, si rivelano essenziali, come ci spiegano gli esperti di settore, e offrono all’impresa un percorso costante di produttività e un ottimo livello di prestazioni, con costi sostenibili.

ISE, vent’anni di esperienza nel settore della manutenzione predittiva e del condition monitoring

Una realtà di riferimento come quella rappresentata da ISE, che da oltre vent’anni si occupa di attività di manutenzione preventiva e monitoraggio delle condizioni, offre i corretti parametri d’intervento, per garantire all’azienda soluzioni sicure nel medio e lungo periodo.

Nata e sviluppatasi nell’Italia centrale, l’azienda è cresciuta nel tempo, ampliando la rete di contatti nel resto dell’Italia, con attività estesa anche all’estero, dove intende consolidare il proprio brand.

Oggi ISE, che può contare sulle sedi di Lucca, Milano, e sull’appoggio logistico di Roma, è ben intenzionata a crescere ancora. Un’evoluzione che coinvolge da vicino soprattutto la produzione di articoli e servizi, grazie al supporto di una nuova divisione, dedicata espressamente all’Ingegneria di Manutenzione e alla formazione tecnica.

Sviluppo servizi e produzione

L’evoluzione messa a segno negli anni, ha permesso all’azienda di trasformarsi in un partner strategico per un elevato numero di realtà imprenditoriali, che operano in diversi settori industriali quali ad esempio l’industria della carta, del cemento, della produzione di acciaio, alimentare, farmaceutico e molti altri.

In tempi recenti ISE è cresciuta ancora grazie alla costituzione di un nuovo gruppo di lavoro, Research and Applications, nato con l’obiettivo di supportare la clientela nei progetti di ricerca e sviluppo industriale. Il nuovo ramo punta all’espansione della progettazione e industrializzazione interna di nuovi prodotti, fra i quali hanno raccolto grandi consensi quelli appartenenti alla famiglia Twise®, che può contare su sistemi di monitoraggio, soluzioni per l’analisi e la gestione dei dati, prodotti studiati per le installazioni.

Da sempre ISE si distingue nell’offrire alla clientela una diagnostica tempestiva ed efficace, nel rispondere alle diverse richieste e necessità con i più avanzati standard tecnologici, e nella proposta di una ricerca costante di soluzioni dedicate. In fatto d’immediatezza a fare la differenza è anche OneX Test Bench, l’indispensabile simulatore avanzato. Pratico e versatile, il laboratorio di training compatto e portatile è facile da usare all’interno delle aziende, ma estremamente utile per Università, Istituti Tecnologici e Organizzazioni dove si studiano le condizioni dei macchinari, il Condition Monitoring e la Precision Maintenance.

In tema di servizi ISE offre soluzioni che ruotano attorno a quattro proposte distinte:

. Reliability & Maintenance Consulting

. PdM & Condition Monitoring

. Research & Applications

. Professional training

Esse consentono di fornire servizi e soluzioni per la manutenzione, ottimizzare l’efficienza degli impianti, migliorare l’impiego delle risorse umane e utilizzare nella maniera opportuna le più moderne metodologie diagnostiche.

Nel processo di evoluzione, nel quale da sempre è impegnata l’azienda, trova ampio spazio un interessante processo d’integrazione fra i vari servizi offerti.