illimity lancia b-ilty: il primo Business Store Digitale dedicato alle PMI

Sono arrivate delle interessantissime novità nel settore del credito per le PMI, che d’ora in poi potranno contare su un’offerta completamente personalizzata e digitale. illimity ha presentato b-ilty: il primo Business Store Digitale di servizi finanziari interamente dedicato alle piccole e medie imprese. Parliamo di una piattaforma del tutto innovativa, che guarda al futuro e che rappresenta un grandissimo passo in avanti nel settore. A lanciarla è stata illimity, la banca fondata da Corrado Passera che si distingue proprio per l’elevata impronta tecnologica. Scopriamo però nel dettaglio come funziona b-ilty e perché questo Business Store Digitale farà la vera differenza per tutte le PMI.

Cos’è b-ilty e come funziona

b-ilty è una piattaforma di credito completamente digitale, che si rivolge esclusivamente alle piccole e medie imprese con un fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro ed è in grado di rispondere a tutte le esigenze di business con modalità innovative. Come dichiarato da Corrado Passera, b-ilty è nata su chiara ispirazione delle piattaforme più evolute in termini di user experience, come Netflix e Spotify. Sta proprio in questo la sua più grande peculiarità: quella di offrire alle PMI una serie di strumenti e di funzionalità completamente personalizzate, rapide, smart.

Il conto b-ilty e l’abbonamento all inclusive

Quello proposto da b-ilty è un conto business che prevede un abbonamento mensile a canone fisso, con operatività illimitata ed un’ampia gamma di servizi bancari inclusi. Aprendo un conto b-ilty dunque gli imprenditori hanno la possibilità di gestire al 100% le finanze dell’azienda, effettuare operazioni di ogni tipo, richiedere carte di credito o di debito per i collaboratori, monitorare l’andamento del proprio business e via dicendo. Il tutto, all’interno di un’applicazione che punta su una user experience completa ed innovativa, proprio come quella offerta da Netflix o Spotify. Non solo: grazie alle funzionalità della PSD2, all’interno della piattaforma è possibile visualizzare saldo e movimenti ma anche disporre operazioni su tutti i conti posseduti anche presso altri intermediari bancari.

Sempre a proposito del conto b-ilty è interessante precisare che se lo si apre entro il 30 giugno 2022 il canone dell’abbonamento è gratuito per i primi 3 mesi ed è possibile disdirlo in qualsiasi momento. Le imprese hanno dunque la possibilità di sperimentare il servizio offerto e di coglierne tutti gli effettivi vantaggi.

b-ilty: un Business Store completamente digitale ma anche personale

Il grande punto di forza di b-ilty sta nel fatto che parliamo di un Business Store completamente digitale, che integra funzionalità ed user experience mai sperimentati prima in questo settore. Questo non significa che il cliente è abbandonato a sé stesso: nonostante l’applicazione sia estremamente intuitiva e semplice da utilizzare, è possibile usufruire di una Relationship Manager ed interfacciarsi dunque con un esperto in carne ed ossa. Non manca inoltre il call center di alto livello, che garantisce una disponibilità 7 giorni su 7 ed è sempre pronto ad intervenire e rispondere a qualsiasi necessità o dubbio da parte del cliente.

b-ilty è dunque un Business Store 100% digitale, che però continua ad offrire anche un servizio personale e personalizzabile.