Etjca main sponsor della 25esima edizione di “HR Meeting”

Etjca – Agenzia per il lavoro sarà main sponsor di “HR Meeting”, l’evento annuale più prestigioso nel campo delle Risorse Umane e della formazione, in programma il prossimo 8 e 9 ottobre nell’incantevole cornice del Centro Congressi dell’Hotel Regina Palace di Stresa, Lago Maggiore.

Giunto alla sua venticinquesima edizione, “HR Meeting” è ormai un appuntamento consolidato e autorevole, che si pone come punto di incontro e scambio tra le aziende – rappresentate dai Direttori delle Risorse Umane – e le società più qualificate nella consulenza direzionale, selezione e formazione, tra cui eccelle Etjca, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del mercato. La peculiare metodologia organizzativa adottata da “HR Meeting” consente di pianificare in anticipo gli incontri one-to-one con le società specializzate o gli interlocutori aziendali, costruendo un programma personalizzato per ciascuno.

Etjca, main sponsor dell’evento, metterà a disposizione dei partecipanti il proprio know-how ed expertise nei servizi per le risorse umane, nello sviluppo organizzativo, nella formazione e nella gestione dei rapporti di lavoro. Sarà un’opportunità per sviluppare nuove relazioni professionali, trovare spunti innovativi e confrontarsi sui temi più caldi nel mondo delle risorse umane, alla luce dei grandi cambiamenti a cui è continuamente sottoposta la società contemporanea.

“HR Meeting” è per noi un appuntamento immancabile. Abbiamo la possibilità di dialogare direttamente con le aziende, da cui riceviamo input precisi per elaborare i nostri servizi maggiormente in linea con il loro modello di business, che si adattano alle loro necessità tenendo conto dei fenomeni del momento”, afferma Etjca. Il programma di “HR Meeting“ sarà reso ancora più interessante da conferenze, workshop e seminari durante i quali si tratteranno temi di grande attualità come il benessere delle persone in relazione alle performance aziendali, l’incertezza e la complessità che si trasformano in opportunità, il talent management del futuro, le aspettative occupazionali post-pandemia, l’impatto del Covid 19 e il welfare aziendale.

