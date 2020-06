Eni, selezionate 3 startup nell’iniziativa “Digital HR: Innovare per crescere”

Si è conclusa oggi, attraverso un evento online che ha coinvolto oltre 100 persone, la Call per startup di Eni “Digital HR: Innovare per crescere”, progetto di Open Innovation volto a individuare strumenti innovativi in ambito risorse umane per la gestione e la formazione continua delle persone. I progetti selezionati da Eni, in collaborazione su questa iniziativa con Cariplo Factory, sono quelli proposti da SkillGym, Glickon e TeamEQ.

Per le 3 start up inizia ora un progressivo coinvolgimento da parte di Eni, mirato allo sviluppo di un percorso di innovazione. La scelta delle startup è giunta al termine del processo di selezione, iniziato lo scorso novembre. Delle 70 startup (58 italiane e 12 straniere) che hanno inviato la propria candidatura, 10 sono state selezionate per accedere alla fase finale della Call e hanno avuto la possibilità di presentare oggi il proprio progetto, mentre una giuria composta da rappresentanti Eni delle funzioni HR e Digital ha decretato i vincitori.

Attraverso la collaborazione con le migliori start up, Eni accelera il proprio processo di trasformazione digitale e contribuisce allo sviluppo di una rete virtuosa di aziende potenziali leader nell’innovazione tecnologica. Lanciata lo scorso novembre 2019 in collaborazione con Cariplo Factory, la call “Digital HR: Innovare per crescere” non si è fermata durante l’emergenza sanitaria e ha proseguito coinvolgendo startup in grado di sviluppare soluzioni all’avanguardia negli ambiti del processo di engagement e feedback, delle soluzioni digitali per la gestione delle

relazioni e della formazione continua delle persone Eni.

Le tre aree di interesse del progetto sono state:

ENGAGE YOURSELF, GIVE AND RECEIVE FEEDBACK: soluzioni digitali per innovare

a ottimizzare e innovare i tradizionali processi di learning e training aziendali.

Con oltre 200 progetti di digitalizzazione in corso, trasversali a tutte le aree di business, la trasformazione digitale in Eni sta vivendo la sua fase cruciale e rappresenta per l’azienda una leva fondamentale per continuare a migliorare i propri risultati in termini di sicurezza, integrità degli asset, sostenibilità ed efficienza operativa.

Le 3 start up selezionate da Eni

SkillGym – SkillGym è una piattaforma di formazione SaaS che, attraverso il gioco di ruolo digitale, permette agli utenti di esercitarsi nelle conversazioni aziendali (fornire un feedback, delegare un’attività, assegnare obiettivi). SkillGym offre l’opportunità di simulare conversazioni lavorative in un ambiente digitale protetto e fornisce un feedback sull’attività svolta. Ispirata dall’approccio “learning by doing”, la startup sfrutta l’Intelligenza Artificiale e la realtà aumentata per incrementare la fiducia e la consapevolezza di sé degli utenti nelle conversazioni aziendali.

Glickon – La startup Glickon ha sviluppato un sistema che supporta gli HR Leaders nella comprensione, valutazione e interpretazione dell’esperienza di recruiting. Nello specifico, la piattaforma permette di gestire e analizzare tre momenti chiave: la Candidate Experience – ossia la fase di selezione dei candidati; la Employee Experience – riguardante la fase di analisi della performance dei dipendenti; e infine la People Analytics, l’analisi e l’organizzazione dei dati personali e aziendali.

TeamEQ – TeamEQ é la piattaforma di Team Analytics & Team Intelligence che rende il Team Management Real-Time Data-Driven, piú facile, piú efficace e predittivo. Attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, TeamEQ costruisce modelli predittivi per anticipare i problemi e migliorare esponenzialmente l’intelligenza emotiva e il processo di decision making. Inoltre, TeamEQ misura i KPI chiave dei team in tempo reale, migliorando la leadership e il processo decisionale.

