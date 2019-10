Crotone, 52 dipendenti del Carrefour licenziati con un WhatsApp

Per i 52 dipendenti del supermercato Carrefour di località Passovecchio di Crotone è stata avviata la procedura di licenziamento. La notizia è stata comunicata ai lavoratori attraverso un messaggio WhatsApp. Una circostanza orribile. Il messaggio è stato inviato ieri, 16 ottobre, al direttore del punto vendita crotonese dalla società Grande distribuzione lametina di Francesco Perri. Società da cui dipende la struttura.

Questa mattina, 17 ottobre, i lavoratori hanno presidiato il supermercato. Supermercato che ormai è chiuso al pubblico per l’interruzione dell’energia elettrica, avvenuta ieri, e per la progressiva mancata fornitura di merce.

Secondo i rappresentanti provinciali di Fisascat Cisl, Uil Tusc e Filcams Cgile, Salvatore Federico, Pino Palmieri e Vincenzo Zizza, “in questi mesi come sindacato abbiamo risolto diverse problematiche legate alla società del signor Perri permettendo di trovare soluzioni sul piano occupazionale. Su Crotone, invece, la proprietà non ci ha voluto incontrare neppure dopo un sollecito fatto attraverso la Prefettura”.

Sulla questione interviene, con una nota, il sindaco di Crotone. “Nell’apprendere della chiusura del Carrefour in località Passovecchio – afferma Ugo Pugliese – ho immediatamente convocato i capigruppo in Consiglio comunale per attivarci a sostegno dei lavoratori della struttura. Conto di sentire anche i sindacati e la proprietà per scongiurare un ulteriore colpo all’economia di questo territorio”.

Un caso simile era già successo con Mercatone Uno. I dipendenti hanno scoperto sui social che la loro azienda aveva dichiarato fallimento. È l’incredibile storia dei 1800 lavoratori dei punti vendita della Mercatone Uno, storico marchio dell’arredamento, la cui gestione era in mano alla Shernon Holding, la società che per l’appunto è fallita. Secondo quanto affermato dalla Filcams-Cgil, i lavoratori non avrebbero mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dall’azienda, apprendendo, anzi, la notizia tramite il passaparola sui social network su cui è stata condivisa la copia dell’atto che certificava il fallimento della società.

La Mercatone Uno fallisce, ma i dipendenti lo scoprono sui social network

