Concorso Dsga, prove scritte: le date sulla Gazzetta ufficiale di oggi 20 settembre 2019

Concorso Dsga, escono oggi le date delle prove scritte del concorso del Miur per 2004 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi. La pubblicazione, infatti, è attesa nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, di oggi, 20 settembre 2019.

Ma le date delle prove scritte saranno pubblicate anche sul sito internet internet del Miur, il Ministero dell’Istruzione.

Verranno resi noti giorno e ora di svolgimento delle prove scritte del concorso.

È ancora possibile, comunque, che la pubblicazione di questa comunicazione sia rinviata ad un numero successivo della Gazzetta ufficiale. Ma, in ogni caso, si è diffusa la voce che le prove scritte si svolgeranno entro il prossimo novembre 2019.

Concorso Dsga, graduatorie prove preselettive

Le prove preselettive del concorso Dsga indetto dal Ministero dell’Istruzione si sono svolte tra l’11 e il 13 giugno. Le graduatorie sono state pubblicate pochi giorni fa, il 18 e 19 giugno. Sono state realizzate su base regionale.

Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non contribuirà a formare il voto finale dello scritto. Una volta arrivati alle prove scritte, infatti, i punteggi dei candidati vengono azzerati.

Concorso Dsga, la graduatoria degli ammessi alle prove scritte

Concorso Dsga 2019 le prove scritte

Le prove scritte del concorso Dsga del Miur saranno “uniche e si svolgeranno contemporaneamente su tutto il territorio nazionale”.

I candidati che hanno ricevuto un punteggio sufficiente alla prove preselettiva per passare alla prova scritta, dovranno svolgere un esame suddiviso in due parti. Prima, infatti, ci saranno sei quesiti a risposta aperta, poi una prova a metà tra teoria e pratica nella quale ai candidati è richiesto di redigere un atto vero e proprio.

Ciascun candidato avrà a disposizione 180 minuti (tre ore) per fare il test in tutte le sue due parti. Il punteggio massimo sarà di 30 punti, mentre il minimo richiesto per l’accesso alla prova orale è di 21/30.

Qualora si passassero gli scritti, l’ultima prova consiste in una verifica delle conoscenze di materie informatiche, delle discipline oggetto dello scritto e della lingua inglese del candidato, per un totale di 30 minuti di colloquio.

Concorso Dsga 2019, cosa studiare per le prove scritte

Secondo il bando pubblicato dal Miur, le materie su cui bisogna essere preparati sono le seguenti:

Diritto costituzionale e Diritto amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione Europea

Diritto civile

Contabilità pubblica in riferimento alla gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche

Diritto del lavoro con riferimento particolare al contratto del pubblico impiego

Legislazione scolastica

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico

Diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione