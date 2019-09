Concorsi pubblici news 2019, ultime notizie bandi oggi, lunedì 30 settembre 2019: 35 insegnanti scuola materna

Per avere informazioni sulle ultime notizie relative ai concorsi pubblici del 2019 e le news aggiornate sugli ultimi bandi usciti in Gazzetta Ufficiale, puoi leggere questo articolo che in forma veloce e sintetica ti presenta quali sono tutti i concorsi pubblici ancora aperti a cui puoi iscriverti oggi domenica 29 settembre 2019.

Concorsi pubblici news gazzetta ufficiale: il 5 e il 6 novembre ci saranno le prove di concorso Dsga

Le date delle prove di concorso dsga bandito dal ministero dell’Istruzione sono il 5 e 6 novembre, Si prevedono 2004 assunzioni e i vincitori di concorso saranno inseriti nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale Ata. Intorno al 20 ottobre circa 15 giorni prima dell’inizio delle prove, saranno forniti nuovi dettagli sulla sede e l’orario delle prove. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito del Miur: www.miur.gov.it.

Come prepararsi alle prove del concorso dsga

Concorsi pubblici 2019: a Torino si cercano 35 insegnanti di scuola materna

A Torino il comune ricerca 35 insegnanti di scuola materna. Il bando di concorso per la selezione di 35 posti di istruttore pedagogico è stato bandito il 28 ottobre 2019 ed è disponibile a questo link. Per inviare la domanda e sapere qual è la documentazione richiesta basta entrare sul sito online della città di Torino, digitando o cliccando sul link di questo indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml

La domanda deve essere inviata online entro e non oltre le ore 13 del 28 ottobre 2019. La categoria in del profilo professionale ricercato è la C, con posizione economica C1. (S.P. 02/19).

Concorsi pubblici ultime notizie: 18 posti a Vicenza per istruttore tecnico amministrativo

Tra gli ultimi concorsi pubblici del 2019 appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale c’è il concorso indetto dal Comune di Vicenza, per la selezione di 18 istruttori tecnici amministrativi, categoria C. Il contratto è a tempo indeterminato e ai fini dell’ammissione è sufficient

Le domande dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (27 settembre), quindi entro il 28 ottobre. www.comune.vicenza.it – «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove e’ disponibile anche il bando in versione integrale. Per accedere direttamente al bando basta cliccare su questo link.

Concorsi pubblici news, 40 assunzioni per dirigente sanitario

Il ministero della salute ha lanciato un bando di concorso per la selezione di 40 figure da inserire nel ruolo di dirigente sanitario medico, con disciplina «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica». Il contratto per i vincitori sarà a tempo indeterminato. Per potersi candidare è necessario essere in possesso di una laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41), un diploma di specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31

gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, un’ abilitazione all’esercizio della professione di medico ed iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. La domanda va presentata entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando, ovvero entro il 28 ottobre. Il bando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 settembre.

Potrebbero interessarti Reddito di cittadinanza, Gualtieri: "Non lo toccheremo con la manovra" Reddito di cittadinanza: le news del 29 settembre 2019 Concorsi pubblici: 35 posti per insegnanti della scuola materna

Concorsi pubblici 2019: 1514 assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro

1514 posti di lavoro all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando, pubblicato in Gazzetta ufficiale, scade l’11 ottobre. Per tutte le informazioni sulla prova puoi leggere l’articolo di seguito.

Tutti i dettagli sul concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro