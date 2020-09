Audiosafety, l’app per dotare ogni lavoratore delle informazioni di sicurezza sul lavoro

Lavorare in sicurezza e dotare i lavoratori delle informazioni necessarie prima di intraprendere qualsiasi attività in ogni settore lavorativo, nel pieno adempimento dell’obbligo di informazione in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/2008. Si chiama Audiosafety (www.audiosafety.it), l’applicazione web prodotta da Sicurezza 4.0 start up di Sapienza Università di Roma, nata dall’idea di due imprenditori, Michele Lepore e Gonzalo Fogliati, con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza per dotare ogni lavoratore delle informazioni di sicurezza direttamente da smartphone.

Tra i fondatori della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza: il Preside della Facoltà di Ingengeria, Prof. Antonio D’Andrea; la Professoressa Mara Lombardi, Presidente dell’area Ingegneria della Sicurezza e il Prof. Giuseppe Cantisani, docente di Porti Aeroporti e Autostrade. “Abbiamo notato che non c’erano start ups nel campo della sicurezza sul lavoro”, dice Michele Lepore fondatore e Amministratore delegato di Sicurezza 4.0 “eppure ogni azienda o industria, da quella medica, a quella della ristorazione, agricola, edile, metallurgica, maniffatturiera, etc, ha interesse a dotare i propri lavoratori di strumenti migliori per fare le cose in modo efficace riducendo al contempo la probabilità di incidenti” ( Inail, 2019 denunce infortunio sul lavoro: 641.638, – 1089 con esito mortale). “Stop alla vecchia maniera di fare, cioè ai manualetti cartacei. Abbiamo immaginato un’app dove ricevere tutte le istruzioni per ogni tipo di lavoratore e settore. Pochi minuti allo smartphone, da leggere o e ascoltare, prima di iniziare la propria attività in sicurezza”, aggiunge Gonzalo Fogliati, imprenditore.

L’app Audiosafety contiene la banca dati globale delle istruzioni di sicurezza sul lavoro. Semplifica e digitalizza i servizi di sicurezza sopratutto per le procedure che richiedono precise norme di comportamento e tutto dal proprio smartphone. Ogni lavoratore potrà ascoltare le istruzioni, leggerle o farsi guidare da un videotutorial, prima di iniziare la sua attività lavorativa o ogni volta che vorrà accertarsi di come eseguire un’attività in sicurezza, e ogni datore di lavorò avrà riscontro dell’avvenuta consultazione.

