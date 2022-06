A1 Life: opportunità di formazione e carriera per consulenti assicurativi

Riuscire a trovare lavoro rappresenta oggi una sfida molto impegnativa, soprattutto se non ci si vuole accontentare ma si è in cerca dell’occasione giusta per intraprendere una carriera appassionante e di successo. La soluzione viene offerta da A1 Life, una delle società di intermediazione assicurativa leader del settore in Italia, che propone un percorso formativo ad hoc e la possibilità di dare il via a una vita professionale ricca e soddisfacente.

Formazione a 360°

Per diventare consulenti assicurativi validi è importante acquisire le competenze necessarie, che comprendono nozioni tecniche, sui prodotti disponibili e sulle normative in atto, per esempio, insieme allo sviluppo di capacità di dialogo, di ascolto e, in generale, di una forte empatia. Solo in questo modo si può instaurare un rapporto di fiducia con il cliente e comprenderne in pieno le esigenze. Per questo motivo la formazione in A1 Life viene presa molto sul serio, tanto da aver strutturato un piano su 4 livelli che permette di raggiungere una gestione autonoma e proficua del lavoro.

Una crescita professionale continua

Tutor esperti affiancano gli allievi durante tutto il percorso, che apre le porte all’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) dell’Ivass, ma non si ferma lì. Viene promossa una continua crescita professionale attraverso livelli di formazione più elevati, che culminano con un corso di alta formazione manageriale e finanziaria realizzato in partnership con SDA Bocconi.

Per svolgere in maniera veramente efficace il proprio lavoro e proteggere adeguatamente il patrimonio dei clienti, un consulente ha bisogno, infatti, di mantenersi sempre aggiornato.

Il ruolo del consulente assicurativo

Una figura professionale così formata arriva a svolgere un ruolo dall’alto valore sociale, perché in grado di diffondere la cultura assicurativa, elemento spesso carente in Italia.

Un consulente assicurativo si occupa di analizzare nel dettaglio i diversi aspetti della vita del cliente, come il lavoro, la salute e l’istruzione dei figli, e valutare difficoltà, rischi e adeguate misure di protezione. Per avere un’idea della situazione attuale, si può considerare che il 39% dei soggetti coinvolti in un’indagine della Consob afferma di faticare a gestire tutte le spese fisse e ricorrenti. (Fonte: Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane – Attitudini e profili comportamentali – 2021 SURVEY – CONSOB)

Diventa quindi essenziale trovare il giusto interlocutore, capace di trovare soluzioni personalizzate in linea con le aspettative e, nello stesso tempo, con le risorse economiche di cui si dispone, in modo da delineare un piano di rimborso facilmente gestibile.

La sicurezza prima di tutto

I prodotti presenti sul mercato sono numerosi ed è importante sceglierli in maniera accurata, realizzando la giusta protezione, ad esempio, contro eventuali danni alla casa o approntando misure di sanità integrativa e di pensione integrativa, per la tutela della salute e del futuro di tutta la famiglia.

Solo un esperto del settore può offrire, nell’attuale contesto di incertezza economica e occupazionale, senso di sicurezza e profonda serenità, ricavando soddisfazioni professionali e una carriera di successo.