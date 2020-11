Green Deal? Dall’Europa un impulso all’economia grazie alle tecnologie verdi

Rendere l’Europa climaticamente neutrale entro 2050, dare impulso all’economia grazie alle tecnologie verdi, creare industrie e trasporti sostenibili e ridurre l’inquinamento. Questi gli obiettivi ambiziosi che si pone il programma della Commissione europea con lo European Green Deal.

“Per conseguirli la Commissione ha definito un piano d’azione che, se perseguito con successo, porterà ad una rivoluzione profonda dell’economia del nostro continente – spiega l’avvocato Trixie Bastian di Rödl & Partner – che prevede, tra gli altri: investimenti in tecnologie rispettose dell’ambiente, un sostegno per l’industria nell’innovazione, l’introduzione di forme di trasporto privato e pubblico più puliti ed economici, la decarbonizzazione del settore energetico e una maggiore efficienza energetica degli edifici”.

Tutte queste azioni previste dal Green Deal sono affiancate da un piano di investimenti e da un “meccanismo per una transizione giusta”, per aiutare i soggetti più colpiti dal passaggio all’economia verde. Inoltre, è previsto che, tramite una “Legge europea per il clima”, gli impegni politici, necessari per un passaggio ad un’economia green e competitiva, verranno trasformati in precisi obblighi giuridici.

“Il piano d’azione dell’European Green Deal coinvolge tutti i settori dell’economia, ma quello dell’energia, in particolare, sarà uno di quelli chiave della trasformazione”, specifica l’avvocato Bastian di Rödl & Partner. “Per questo, una parte importante dell’accordo sarà dedicata a definire una strategia, la cosiddetta “Energy Strategy”, con l’obiettivo di rendere l’energia che sarà fornita in futuro a imprese e cittadini sicura, sostenibile e a prezzi accessibili”.

