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Economia

FS Logistix: servizi di consegna urbana sostenibile, Click & Log arriva a Milano

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di Redazione TPI

Servizi di consegna urbana flessibili e sostenibili per negozi, ristoranti e imprese: Click & Log arriva a Milano dopo l’avvio delle attività a Roma. La società partecipata da FS Logistix (Gruppo FS) e Laziale Distribuzione porta nel capoluogo lombardo un’offerta di logistica dell’ultimo miglio con consegne anche in giornata e una flotta dedicata di veicoli elettrici. Il servizio è stato presentato oggi durante il convegno inaugurale di Green Logistics Expo.

Click & Log garantisce consegne rapide e sicure, anche in giornata, grazie a mezzi in grado di muoversi agevolmente anche all’interno delle aree a traffico limitato (ZTL). Attraverso una flotta dedicata di veicoli elettrici e una piattaforma di servizi integrati, la società metterà a disposizione delle imprese milanesi soluzioni B2B e B2C pensate per rispondere alle esigenze dei settori retail, fashion, Ho.Re.Ca. ed e-commerce, oltre che delle attività commerciali di prossimità.

L’offerta comprende consegne in giornata (same-day), servizi programmati, consegne notturne e nei giorni festivi, attività di micrologistica urbana, smart packaging, assistenza in tempo reale e tracciabilità delle spedizioni lungo l’intera catena del valore. Il modello operativo, già sviluppato a Roma, punta a coniugare efficienza, prossimità e sostenibilità, contribuendo a ridurre l’impatto del traffico merci nei centri urbani.

«Con l’avvio delle attività a Milano acceleriamo il percorso di sviluppo di Click & Log e rafforziamo ulteriormente la presenza di FS Logistix nel segmento della logistica urbana», ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. «Le città rappresentano oggi uno snodo sempre più strategico della supply chain e richiedono servizi logistici rapidi, flessibili e sostenibili. Con Click & Log portiamo anche a Milano un modello innovativo che integra tecnologia, prossimità operativa e attenzione all’ambiente, mettendo a disposizione delle imprese un partner affidabile per la gestione dell’ultimo miglio. Questo progetto si inserisce pienamente nella visione industriale di FS Logistix, che punta a costruire una piattaforma logistica sempre più integrata e connessa ai bisogni reali delle imprese e dei territori».

Il nuovo presidio operativo di Milano si svilupperà su circa 2.000 metri quadrati di spazi logistici dedicati, con possibilità di ampliamento in funzione dell’evoluzione del mercato e delle esigenze della clientela. Il servizio coprirà progressivamente l’intera area metropolitana milanese, con particolare attenzione alle zone a maggiore intensità commerciale e a quelle interessate dalle nuove esigenze della distribuzione urbana.

Con l’avvio delle attività a Milano, Click & Log prosegue il proprio percorso di crescita, puntando a sviluppare un modello di logistica urbana capace di coniugare sostenibilità, tecnologia e qualità del servizio, contribuendo all’evoluzione delle città e alla competitività delle imprese.

Redazione TPI
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