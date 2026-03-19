FS Logistix – Nurminen Logistics: nuovo collegamento di 2500 chilometri tra Italia e Svezia

Un nuovo collegamento di 2.500 km per trasportare le merci tra Svezia e Italia è stato inaugurato da FS Logistix, attraverso la sua società tedesca TX Logistik AG, e dalla società di logistica finlandese Nurminen Logistics. Il servizio settimanale, andata e ritorno, tra Castelguelfo, in provincia di Parma, e Frövi, nella regione centrale svedese di Örebro, attraversa cinque Paesi europei. La nuova connessione rientra nell’ambito dell’espansione operativa del Gruppo FS nel trasporto merci su rotaia lungo l’asse nord-sud dell’Europa.

Il servizio, che offre tempi di transito rapidi tra l’Italia e la Svezia, è gestito come un sistema di treno completo dedicato per l’azienda logistica finlandese Nurminen Logistics ed è reso possibile grazie alla sinergia tra due operatori di FS Logistix, Mercitalia Rail e TX Logistik. Il treno supera i 500 metri di lunghezza e trasporta principalmente container contenenti alimenti, bevande, piastrelle, polpa, legno, carta e acciaio, oltre ad altri tipi di merci.

Il collegamento di 2.500 km tra Castelguelfo e Frövi è il corridoio continuo più lungo della rete europea di TX Logistik. “Le competenze dei nostri team, operativi nei cinque paesi attraversati incontrano la cooperazione transfrontaliera”, ha sottolineato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. “Con questa nuova rete, oltre a rafforzare le relazioni commerciali tra Italia e Svezia, lanciamo anche un forte segnale di connettività internazionale. Il treno mostra quali risultati si possono ottenere quando i punti di forza di un gruppo aziendale lavorano insieme: con il trasporto ferroviario, rendiamo l’Europa più vicina”.

“Un tempo di transito di circa due-tre giorni tra l’Italia e la Svezia offre un’alternativa rapida e a basse emissioni rispetto al trasporto su strada. Combinando un treno dedicato con la flessibilità di gestire le spedizioni a carico parziale, possiamo garantire un trasporto affidabile, efficiente e a basse emissioni a una clientela ancora più ampia, compreso il settore della vendita al dettaglio. Si tratta di un chiaro esempio di come la cooperazione europea possa offrire una logistica più intelligente e sostenibile”, ha affermato Olli Pohjanvirta, CEO di Nurminen Logistics.

Frövi è un importante nodo ferroviario scandinavo fin dal XIX secolo. Il carico avviene in Svezia il giovedì e a Castelguelfo il lunedì. Il percorso in direzione nord parte da Castelguelfo e attraversa Chiasso, Basilea, Amburgo, Padborg, il ponte di Öresund e Malmö fino ad arrivare a Frövi. Mercitalia Rail gestisce il servizio da Castelguelfo a Chiasso, mentre TX Logistik assicura la trazione da Chiasso a Frövi con moderne locomotive multisistema. Il viaggio tocca Italia, Svizzera, Germania, Danimarca e Svezia e dura circa due giorni.