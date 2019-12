Ex Ilva: ArcelorMittal avvia procedura di cassa integrazione per 3500 operai

Potrebbero interessarti

"Dal governo vogliamo fatti, non promesse": a Roma la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva

Gli operai scendono in piazza: a Roma manifestazione sulle crisi industriali

I precari del Cnr si mettono in gabbia per protesta: “Se il governo vuole davvero investire in ricerca inizi stabilizzando i nostri contratti di lavoro”