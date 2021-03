Estrazione Lotteria degli scontrini di oggi, 11 marzo 2021: chi ha vinto, i vincitori

Oggi, giovedì 11 marzo 2021, alle ore 10 ci sarà la prima estrazione dei premi della lotteria degli scontrini, l’iniziativa varata dal Governo Conte per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici nei negozi fisici. Un sistema per contrastare l’evasione fiscale che non ha però mancato di suscitare polemiche sia a livello politico sia fra i commercianti. In particolare per oggi è prevista la prima estrazione mensile per gli scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio. Dopo l’estrazione i tagliandi vincenti saranno pubblicati sul sito della Lotteria degli Scontrini. Poi le comunicazioni della vincita saranno direttamente comunicate alle persone tramite differenti modalità previste. Ma vediamo chi ha vinto, i codici dei vincitori della prima estrazione della lotteria degli scontrini, in programma oggi, 11 marzo 2021:

Notizia in aggiornamento…

Probabilità di vincita

Abbiamo visto i vincitori della lotteria degli scontrini di oggi, 11 marzo 2021, ma quali sono le probabilità di vincita? Tutto dipende ovviamente dal numero di transazioni effettuate e dalle cifre spese da ciascuno dei partecipanti alla lotteria. Oltre 4 milioni di italiani, secondo i dati forniti dal Mef, hanno richiesto il codice per poter partecipare alla lotteria mentre toccano quasi i 17 milioni gli acquisti validi per la prima estrazione mensile. Insomma, le probabilità di vincere uno dei premi della lotteria degli scontrini sono simili a quelle di aggiudicarsi un premio al Superenalotto.

