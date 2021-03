A che ora è l’estrazione della Lotteria degli scontrini: orario

A che ora è l’estrazione della Lotteria degli scontrini in programma oggi, 11 marzo 2021? La prima estrazione dei premi è prevista per oggi – giovedì 11 marzo 2021 – alle ore 10. L’iniziativa varata dal Governo Conte per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici (bancomat e carte di credito) nei negozi fisici, partita a inizio febbraio, si appresta quindi a tagliare il primo traguardo: oggi è infatti prevista la prima estrazione mensile per gli scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio. Un sistema per contrastare l’evasione fiscale che non ha però mancato di suscitare polemiche sia a livello politico sia fra i commercianti.

I premi in palio

Abbiamo visto a che ora è l’estrazione della Lotteria degli scontrini di oggi, ma quali sono i premi in palio? Previsti 10 premi da 100mila euro per chi compra, e altrettanti premi da 20mila euro per chi vende. Oltre 4 milioni di italiani, secondo i dati forniti dal Mef, hanno richiesto il codice per poter partecipare alla lotteria mentre toccano quasi i 17 milioni gli acquisti validi per la prima estrazione mensile. Da giugno si aggiungeranno poi le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25 mila euro per chi compra e 15 premi da 5 mila euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Potrebbero interessarti Una gara fra startup innovative Bitcoin: la valuta digitale SACE prosegue l’operatività green sostenendo gli investimenti di EF SolareItalia