Eredita 4 miliardi di euro, ma li rifiuta: “È una questione di correttezza”

“Non li ho guadagnati e non li voglio”. Così Marlene Engelhorn ha spiegato una decisione non da poco: quella di rifiutare un’eredità da ben 4 miliardi di euro.

Una scelta di vita quella della 29enne austriaca, pronipote del fondatore del colosso della chimica Basf e cofondatrice di Taxmenow, un movimento che riunisce altri ereditieri favorevoli ad aumentare le imposte sui grandi patrimoni.

“Questa non è una questione di volontà, ma di correttezza”, ha spiegato in un’intervista alla Bbc, in cui ha detto di non aver fatto nulla per ricevere la ricca eredità, parlando di una “pura coincidenza” che l’ha portata a vincere la “lotteria delle nascite”.

“Essendo una persona che ha goduto dei benefici della ricchezza per tutta la vita e so quanto sia distorta la nostra economia”, ha detto Engelhorn, che dice di aver già “goduto dei benefici della ricchezza per tutta la vita”. “Non posso continuare a stare seduta ad aspettare che qualcuno, da qualche parte, faccia qualcosa”.