Coronavirus Dl Economia, il governo studia misure per imprese e famiglie

Dopo le disposizioni di emergenza decise ieri, il governo è al lavoro su un secondo decreto con le misure economiche per fronteggiare l’emergenza con Dl Economia per il Coronavirus.

Gli interventi economici allo studio sarebbero destinati a famiglie e imprese residenti nelle “zone rosse”. Ecco il dettaglio nelle indiscrezioni pervenute a TPI:

Sospensione versamenti tributi erariali e locali e contributi previdenziali;

Sospensione riscossione dei tributi e dei relativi termini;

Accesso facilitato al Fondo di garanzia piccole e medie imprese;

Sospensione pagamenti contratti somministrazione energia elettrica;

Previo accordo con ABI sospensione pagamento ratei mutui bancari;

in caso di accertato danno contributi per la ripresa delle attività.

I tecnici, riferiscono fonti del Mef, sono al ministero anche in queste ore e stanno predisponendo il provvedimento, che dovrebbe essere varato “in tempi molto rapidi”.

Qui sotto nel dettaglio il punto sul decreto legge varato dal governo il 22 febbraio: ecco cosa prevede.

IL PUNTO/ Coronavirus, Governo vara decreto legge: ecco cosa prevede • Stop a manifestazioni sportive Veneto e Lombardia (domani Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari rinviate) • Stop a gite scolastiche. • Stop ad attività didattiche università Lombardia, Veneto e a Ferrara. Stop disco e attività intrattenimento Piacenza.

• Nelle aree focolaio stop lavoro e scuola, né ingresso né uscita. • Sospensione Trattato Schengen NON è in discussione. • I focolai sono in 11 comuni tra Lodi e Veneto; Vo’ Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

• 50mila persone non potranno uscire da comuni • Il bilancio: 79 contagiati, 33 ricoverati. • Previsti anche presidi forze ordine in focolai. • Si attende ora un decreto economia indennizzi per le aree colpite. • Fino 3 mesi arresto per chi non rispetta norme.

