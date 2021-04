Conti correnti: aumenta la richiesta di soluzioni online in era Covid

La digitalizzazione sta favorendo l’utilizzo dei servizi digitali bancari, con un forte aumento dell’online banking nell’ultimo anno e prospettive importanti di crescita per i prossimi anni. Secondo le rilevazioni di Allied Market Research, il settore globale dell’internet banking valeva 11,43 miliardi nel 2019, mentre per il 2027 è stimato un incremento del 178% e un valore complessivo di quasi 32 miliardi.

Nel nostro Paese, come indicato da una ricerca del Boston Consulting Group, durante la crisi sanitaria per il Covid-19 il 54% degli italiani ha usato di più il mobile banking, adoperando lo smartphone e le app bancarie come strumenti principali per la gestione del conto e dei servizi collegati. Allo stesso tempo, il 51% delle persone ha incrementato l’utilizzo dei canali online per interagire con la propria banca.

L’aumento delle richieste per i conti correnti online in era Covid, però, è accompagnata da un aggravio dei costi, soprattutto a causa delle spese sostenute dagli istituti di credito per via degli interessi negativi applicati dalla Bce. Fineco è stata una delle prima banche a prevedere la chiusura dei conti con oltre 100 mila euro di deposito senza strumenti di risparmio, assicurativi o di investimento attivi. La Banca d’Italia aveva registrato già nel 2019 la crescita dei costi medi per i conti online, passati da 0,2 euro nel 2018 a 5,9 euro nel 2019, con stime che indicano una spesa media intorno ai dieci euro per il 2020.

Quali sono le proposte più interessanti del momento per i conti online

Scegliere un conto corrente online conveniente sta diventando sempre più difficile, a causa dell’ampia gamma di prodotti a disposizione e dell’aumento dei servizi integrati proposti dalle banche. Come è possibile vedere anche dalla classifica dei migliori costantemente aggiornata da Chescelta.it, nel settore si possono trovare soluzioni piuttosto diverse tra loro, dai conti a canone zero più accessibili fino a quelli con tariffa azzerabile attivando uno o più prodotti complementari.

Ad ogni modo, è evidente come tutte le banche propongano oggi conti correnti online a condizioni competitive, per far fronte all’incremento dei nuovi player che lavorano in maniera esclusivamente digitale. Si tratta ad esempio di operatori come N26 e Hype, i quali mettono a disposizione conti e carte conto con Iban particolarmente gettonati soprattutto dai più giovani, con gestione 100% online attraverso app ottimizzate per i dispositivi mobili.

Per la scelta del conto corrente online più vantaggioso è importante considerare alcuni aspetti, tra cui non solo il canone ma anche tutti i servizi inclusi nel costo mensile, ad esempio valutando il numero di operazioni comprese e le tariffe previste sui servizi extra canone. Allo stesso modo, è fondamentale analizzare le carte di pagamento proposte insieme al conto online, le commissioni sui bonifici SEPA e fuori dall’area UE, i costi sui prelievi negli ATM ed eventuali interessi attivi.

Alcuni istituti propongono anche promozioni piuttosto favorevoli, ad ogni modo è essenziale conoscere le offerte migliori al momento giusto, in quanto sono spesso proposte temporanee disponibili soltanto per poco tempo. In base ai confronti e alle analisi realizzate dal portale dedicato al risparmio chescelta.it, oggi i conti di Mediolanum e di Banca Sella sono i più convenienti sul mercato, tenendo conto non soltanto delle spese fisse e variabili ma del rapporto qualità-prezzo dei prodotti bancari.

Come scegliere il miglior conto corrente online e risparmiare

Per risparmiare sui costi del conto corrente online bisogna considerare una serie di caratteristiche e funzionalità. Innanzitutto è necessario partire dalle proprie esigenze, per capire di quali servizi si ha bisogno ed a quali invece è possibile rinunciare per ottenere una riduzione delle spese fisse. Questa fase preliminare consente di orientarsi in modo più consapevole, per evitare di sprecare tempo e agevolare la ricerca del prodotto più adatto alle proprie necessità.

Dopodiché, è indispensabile utilizzare i servizi di portali specializzati, per confrontare i conti correnti online in maniera semplice e veloce individuando rapidamente quelli più convenienti. In seguito è possibile leggere le recensioni dei conti più apprezzati, per approfondire l’analisi del prodotto bancario andando a verificare tutti i dettagli del servizio. In particolare, bisogna controllare con calma il contratto e tutti i costi applicati sulle operazioni non incluse nel canone.

Dopo la lettura del foglio informativo è possibile prendere una decisione, con tutte le informazioni necessarie a propria disposizione, per scegliere il conto online con il miglior rapporto tra la qualità e i costi del servizio. Nel dettaglio, è essenziale non valutare appena il risparmio economico, in quanto alcune soluzioni apparentemente più vantaggiose potrebbero non rivelarsi adatte. Per questo motivo, è necessario analizzare con attenzione tutte le tariffe e i servizi compresi e accessori, tenendo conto della propria operatività e, ovviamente, anche dell’affidabilità dell’istituto.

