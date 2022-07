Consumi, le famiglie non hanno mai speso così tanto per energia, gas e carburanti

Le famiglie non hanno mai speso così tanto per energia, gas e carburanti. Lo sostiene l’Ufficio Studi di Confcommercio, secondo cui la spesa nelle tre voci, colpite dai rincari record degli ultimi mesi, è arrivata al 9,7 percento del totale dei consumi delle famiglie, un valore mai registrato prima.

Una spesa pari a 1.854 euro per il 2022, che spinge al rialzo le cosiddette “spese obbligate” per le famiglie, stimate in 8.154 euro per il 2022 (152 euro in più rispetto al 2021). Queste, oltre a energia, gas e carburanti, comprendono anche le spese sanitarie e soprattutto quelle per l’abitazione, aumentata a 4.713 euro. A causa degli aumenti, il totale delle spese obbligate raggiungerà nel 2022 il 42,9% del totale dei consumi, il valore più alto mai registrato, in aumento di ben 6,3 punti dal 1995.

Gli aumenti nelle spese obbligate, secondo Confcommercio, avranno l’effetto di ridurre la disponibilità per i consumi di altro tipo, categorizzati come “commercializzabili”. A risentirne maggiormente saranno settori come l’auto e l’abbigliamento, mentre sono in forte recupero comparti come il turismo e il tempo libero, sostenuti dal “desiderio di ritorno alla normalità”.