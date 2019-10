Concorsi pubblici 2019 ultime notizie

In questo articolo potrai trovare tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici 2019 e avere news aggiornate sui bandi pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Concorso Banca d’Italia per 55 esperti, pubblicate le date e la sede delle prove preselettive

Sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 29 ottobre le date delle prove di concorso per la selezione di 55 laureati in Economia da inserire nel personale della Banca d’Italia.

Il concorso è aperto al reclutamento di diverse categorie professionali: per il ruolo di “esperto con orientamento nelle discipline economico aziendali” ci sono 30 posti disponibili e le domande pervenute sono circa 4914. Il test della prova preselettiva si terrà l’11 dicembre presso i locali dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia, 619 di Roma. Sarà articolato in due turni: 11 dicembre 2019 – ore 10,00, per i candidati con il cognome dalla lettera A alla lettera K; 11 dicembre 2019 – ore 14,30, per i candidati con il cognome dalla lettera L alla lettera Z.

Per il ruolo di “esperto con orientamento nelle discipline economico- finanziarie i posti a disposizione sono 5 la domanda è stata presentata da 981 candidati. La prova scritta si svolgerà il 19 novembre 2019, ore 10,00, presso i locali dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia, 619 a Roma.

Per il ruolo di esperto 10 con orientamento nelle discipline giuridiche sono pervenute 6.611 domande a fronte di 20 posti disponibili. La deta del test preselettivo sarà però resa nota solo a dicembre 2019.

Sono invece arrivate 1114 domande di partecipazione per il ruolo di esperto con orientamento nelle discipline statistiche, i posti messi a bando sono invece soltanto 10. La prova scritta si svolgerà il27 novembre 2019 alle ore 10,00, presso i locali dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia, 619 a Roma.

I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova saranno disponibili sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it

Per sostenere la prova i candidati dovranno mostrare un documento di identità valido.

Per lo svolgimento del test preselettivo non sara’ consentito l’utilizzo di testi, appunti, codici, personal computer, tablet, smartphone, smartwatch, calcolatrici e vocabolari.

Concorsi pubblici 2019: Concorso per 616 operatori giudiziari