Concorsi pubblici 2019 ultime notizie

In questo articolo sono disponibili tutte le le ultime informazioni sui concorsi pubblici 2019 e le news aggiornate con gli ultimi bandi pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Concorsi pubblici 2019: concorso per 616 operatori giudiziari entro il 22 dicembre

L’8 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’assunzione di 616 operatori giudiziari a tempo indeterminato. La domanda dovrà essere segnalata ai Centri per l’impiego a cui i candidati risultano iscritti ma per partecipare è necessario che i candidati siano già iscritti ai Centri al momento della pubblicazione del bando.

Per il momento non è ancora possibile inoltrare la domanda. Sarà la Direzione generale del Personale e della Formazione – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia a inviare alle Regioni la nota con la richiesta di reclutamento e solo successivamente i Centri per l’impiego potranno iniziare con le selezioni dei lavoratori che inziierà entro i 45 giorni successivi alla pubblicazione di un nuovo avviso in Gazzetta: precisamente entro il 22 dicembre.

Concorsi pubblici 2019: tutti i dettagli sul concorso per operatori giudiziari

