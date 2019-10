Concorsi pubblici 2019: pubblicate le date delle prove preselettive per il concorso alla Camera

Era attesa per il 24 ottobre la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle informazioni riguardanti le prove preselettive del concorso alla Camera dei deputati per la selezione di 38 consiglieri parlamentari. Secondo l’annuncio presente nell’ultima gazzetta tutti i dettagli delle prove saranno resi noti il prossimo 12 novembre con un ulteriore avviso.

Concorso Rai 2019 giornalisti: domenica 28 ottobre scade il bando Rai

Lunedì 28 ottobre alle ore 12,00 è il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso Rai 2019 che mira all’assunzione di 90 giornalisti da inserire nel ruolo di redattore. Il contratto di lavoro è a tempo determinato ma in caso di positivo inserimento in azienda, potrebbe portare alla successiva assunzione a tempo indeterminato.

Nella domanda i candidati potranno indicare la regione e la provincia di preferenza per la quale intendono concorrere e al termine del concorso verranno istituite delle graduatorie regionali che stabiliranno dove assumere i giornalisti in base ai posti disponibili. Per iscriversi è sufficiente la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it

