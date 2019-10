Concorsi pubblici 2019: il 28 ottobre scade il concorso Rai per giornalisti

Concorso Rai 2019 giornalisti: domenica 28 ottobre scade il bando Rai

Lunedì 28 ottobre alle ore 12,00 è il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso Rai 2019 che mira all’assunzione di 90 giornalisti da inserire nel ruolo di redattore. Il contratto di lavoro è a tempo determinato ma in caso di positivo inserimento in azienda, potrebbe portare alla successiva assunzione a tempo indeterminato.

Nella domanda i candidati potranno indicare la regione e la provincia di preferenza per la quale intendono concorrere e al termine del concorso verranno istituite delle graduatorie regionali che stabiliranno dove assumere i giornalisti in base ai posti disponibili. Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la regione o la provincia autonoma per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura. La selezione è riservata a coloro che sono in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti elenco Professionisti.

Per iscriversi è sufficiente la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “SELEZIONE GIORNALISTI PROFESSIONISTI 2019”.

Concorso Rai 2019 per giornalisti: pubblicato il bando

Pubblicate date preselettive concorso Ministero della Giustizia

Sono state pubblicate le date delle prove preselettive del concorso pubblico indetto dal ministero della Giustizia per la selezione di 2329 unità di personale, da inserire nel ruolo di funzionario. Le prove si svolgeranno a Roma dal 12 al 18 novembre 2019. I vincitori del concorso otterranno un posto a tempo indeterminato mentre la retribuzione corrisponderà alla fascia economica F1 del contratto nazionale.

Concorsi pubblici 2019: pubblicate le date delle preselettive del concorso al Ministero della Giustizia per l'assunzione di 2329 funzionari