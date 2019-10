Concorsi pubblici news 2019: ultime notizie e news aggiornate

In questo articolo puoi trovare tutte le ultime notizie del giorno sui concorsi pubblici 2019 e le news aggiornate sui bandi di concorso in scadenza e quelli ancora attiviad oggi lunedì 21 settembre 2019.

Concorsi pubblici 2019: Maxi concorso pubblico nelle Forze Armate: 800 posti in Aeronautica

Ultimi concorsi pubblici 2019 – Le forze armate dell’Aeronautica hanno aperto un nuovo bando di concorso pubblico per la selezione di 800 diplomati. I bando è aperto anche alla partecipazione di personale civile e le domande dovranno essere presentate entro il 20 novembre 2019. La selezione prevede il reclutamento di 770 ordinari e 30 incursori.

Il bando completo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 ottobre 2019. I requisiti sono un età compresa tra i 18 e i 25 anni, l’idoneità psico-fisica e attitudinale.

I primo blocco di 400 idonei entrerà in servizio a maggio 2020, il secondo nel settembre 2020. Per partecipare al concorso sarà necessario inviare la domanda online sul portale concorsi.difesa.it, e per accedere sarà necessario essere in possesso della Spid, il sistema di riconoscimento dell’identità digitale, che è possibile attivare anche alle poste.

I primi 1500 idonei che supereranno la prima fase di selezione in base alla domanda saranno chiamati a sostenere la prova di efficienza fisica.

Azienda ULSS 3 Serenissima di Venezia cerca 15 facchini e 5 coadiutori amministrativi

L’Azienda ULSS 3 Serenissima cerca, tramite l’ufficio di collocamento dell’Ente Veneto lavoro di Venezia mirato lavoratori disabili, quindici posti di operatore tecnico servizi generali addetto portineria-centralino-facchinaggio – cat. B a tempo pieno e indeterminato; cinque posti di coaudiatore amministrativo – cat. B. Gli interessati non devono inoltrare la domanda di partecipazione all’Azienda ULSS 3 Serenissima, perché l’avviamento al lavoro avverrà a cura dell’ente Veneto lavoro di Venezia.

