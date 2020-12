Cashback Natale, necessaria la registrazione sull’app Io: come funziona

L’8 dicembre prende il via l’Extra Cashback di Natale, il meccanismo ideato dal governo per ridurre l’evasione fiscale e incentivare gli acquisti in vista delle festività, messe a dura prova dall’epidemia di Covid, e per il quale è necessaria la registrazione sull’app Io: di seguito viene spiegato come funziona l’intero procedimento. Ma andiamo con ordine. Che cos’è di preciso l’Extra Cashback di Natale? È una misura che prevede il rimborso del 10% fino a 15o euro di spese per tutto il mese di dicembre e per almeno 10 acquisti. La misura non riguarda gli acquisti online ed è una sorta di “anticipazione” del Cashback vero e proprio, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2021. Per usufruire dell’Extra Cashback di Natale così come per il Cashback (di cui di seguito spieghiamo le modalità) e per attivare le carte di pagamento è necessaria la registrazione all’app Io attraverso lo spid o la carta d’identità elettronica. Chi non avesse uno spid può richiederlo su uno degli identity provider elencati sul sito spid.gov.it e registrarsi sul loro sito. Per tutte le altre informazioni sul Cashback si può visitare il sito CashlessItalia.

Cashback 2021: come funziona

La registrazione sull’app Io, così come per il bonus natalizio, è obbligatoria anche per chi vuole accedere al bonus bancomat che, come detto, entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2021. In questo caso, riservato alle persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, e fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, prevede un rimborso del 10% sui pagamenti effettuati con carte di credito e bancomat per almeno 50 pagamenti. Si possono ricevere fino a 300 euro all’anno, con una cifra rimborsabile di 150 euro su base semestrale. I primi 100.000 a totalizzare il maggior numero di transazioni con carte e app avranno diritto al Super Cashback, ovvero a 1.500 euro ogni 6 mesi.

Leggi anche: 1. Lotteria degli scontrini: tutto quello che c’è da sapere / 2. Lotteria degli scontrini: come funziona, come e dove registrarsi

Potrebbero interessarti L’innovazione tecnologica cambia il mondo del lavoro, tanti i nuovi profili professionali Lotteria degli scontrini, esercenti: cosa deve fare il commerciante Lotteria degli scontrini, le estrazioni: quando e come funzionano