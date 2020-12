Lotteria degli scontrini: come funziona, come e dove registrarsi

Come funziona la lotteria degli scontrini che prenderà il via il 1 gennaio 2020? Da oggi, 1 dicembre 2020, è possibile ottenere il “codice lotteria“, un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale, sull’apposito sito, che bisognerà presentarlo in cassa a ogni pagamento: contanti, carte o bancomat.

Per partecipare al concorso a premi legato al nuovo scontrino elettronico, si deve essere maggiorenni e residenti in Italia. Concorre all’estrazione ogni acquisto di beni e servizi per importi pari o superiore a 1 euro. Inoltre, la nuova lotteria prevede estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”. Insomma, chi paga con la moneta elettronica (bancomat, carta di credito, carta di debito, etc) partecipa a entrambe le estrazioni.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA LOTTERIA

Ma come funziona la lotteria degli scontrini? Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio: con 1,50 euro di spesa si ottengono due biglietti). Maggiore è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che verranno emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro. ATTENZIONE: Non occorre conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i premi.

Come ottenere il codice lotteria

Come ottenere il codice per la lotteria degli scontrini? Il codice lo si ottiene accedendo al Portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Non c’è bisogno di alcuna registrazione, basta digitare il proprio codice fiscale sul Portale per ottenere online un codice alfanumerico (anche sotto forma di codice a barre). A questo punto, è bene stampare il codice lotteria o salvarlo in qualche modo sul proprio smartphone o tablet. In caso di smarrimento, basta tornare sul portale, inserire nuovamente il codice fiscale e ottenere un nuovo codice lotteria a noi riservato.

Estrazioni

Abbiamo visto come funziona la lotteria degli scontrini, ma quando saranno le estrazioni? Sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l’estrazione annuale. Sarà possibile vedere i propri biglietti e controllare le estrazioni, che nelle intenzioni del governo dovrebbero svolgersi il secondo giovedì di ogni mese, sul portale dedicato.

