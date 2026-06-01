Festival Energia, Inchingolo (FS): “Conoscenza degli strumenti digitali fondamentale per l’informazione”

«L’effetto virale del web può finire per distorcere la realtà dei fatti. Per questo è fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali».

È stato questo uno dei temi al centro dell’intervento di Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication and Sustainability Officer del Gruppo FS, al Festival dell’Energia di Lecce, nel corso del panel dedicato al ruolo della comunicazione nella società contemporanea.

Nel suo contributo, Inchingolo ha sottolineato l’importanza di una comunicazione capace di coniugare dati, contesto e trasparenza, evidenziando come la diffusione delle informazioni attraverso i canali digitali abbia modificato profondamente il modo in cui aziende, istituzioni e cittadini si relazionano ai fatti.

«Occorre distinguere tra verità e percezione. È un dato inconfutabile che la puntualità dei treni Alta Velocità si attesta all’80% entro i 10 minuti e che quella dei treni Regionali raggiunge il 93% entro i 5 minuti. Allo stesso tempo, il ritardo di uno o più treni pubblicato sui social e ripreso dai media può generare la percezione che l’intero sistema ferroviario non funzioni».

Nel corso del dibattito è emerso come gli algoritmi e le dinamiche di diffusione dei contenuti online possano amplificare singoli episodi, contribuendo a orientare la percezione pubblica e rendendo ancora più importante il ruolo di una comunicazione basata sui fatti e sulla corretta contestualizzazione delle informazioni.

L’intervento ha rappresentato anche l’occasione per ribadire il valore di una comunicazione responsabile, in grado di raccontare la complessità attraverso dati verificabili, trasparenza e dialogo con gli stakeholder. Un approccio che, per il Gruppo FS, contribuisce a rafforzare il rapporto di fiducia con cittadini e viaggiatori, favorendo una comprensione più completa delle sfide e delle trasformazioni che interessano il sistema della mobilità e delle infrastrutture.

In un contesto caratterizzato da una crescente velocità di circolazione delle informazioni, la capacità di leggere i fenomeni nella loro interezza e di interpretare correttamente dati e notizie rappresenta una competenza sempre più strategica per costruire un dibattito pubblico informato e consapevole.