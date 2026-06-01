Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

Festival Energia, Inchingolo (FS): “Conoscenza degli strumenti digitali fondamentale per l’informazione”

Immagine di copertina
di Redazione TPI

«L’effetto virale del web può finire per distorcere la realtà dei fatti. Per questo è fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali».

È stato questo uno dei temi al centro dell’intervento di Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication and Sustainability Officer del Gruppo FS, al Festival dell’Energia di Lecce, nel corso del panel dedicato al ruolo della comunicazione nella società contemporanea.

Nel suo contributo, Inchingolo ha sottolineato l’importanza di una comunicazione capace di coniugare dati, contesto e trasparenza, evidenziando come la diffusione delle informazioni attraverso i canali digitali abbia modificato profondamente il modo in cui aziende, istituzioni e cittadini si relazionano ai fatti.

«Occorre distinguere tra verità e percezione. È un dato inconfutabile che la puntualità dei treni Alta Velocità si attesta all’80% entro i 10 minuti e che quella dei treni Regionali raggiunge il 93% entro i 5 minuti. Allo stesso tempo, il ritardo di uno o più treni pubblicato sui social e ripreso dai media può generare la percezione che l’intero sistema ferroviario non funzioni».

Nel corso del dibattito è emerso come gli algoritmi e le dinamiche di diffusione dei contenuti online possano amplificare singoli episodi, contribuendo a orientare la percezione pubblica e rendendo ancora più importante il ruolo di una comunicazione basata sui fatti e sulla corretta contestualizzazione delle informazioni.

L’intervento ha rappresentato anche l’occasione per ribadire il valore di una comunicazione responsabile, in grado di raccontare la complessità attraverso dati verificabili, trasparenza e dialogo con gli stakeholder. Un approccio che, per il Gruppo FS, contribuisce a rafforzare il rapporto di fiducia con cittadini e viaggiatori, favorendo una comprensione più completa delle sfide e delle trasformazioni che interessano il sistema della mobilità e delle infrastrutture.

In un contesto caratterizzato da una crescente velocità di circolazione delle informazioni, la capacità di leggere i fenomeni nella loro interezza e di interpretare correttamente dati e notizie rappresenta una competenza sempre più strategica per costruire un dibattito pubblico informato e consapevole.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Economia / FS Logistix lancia una nuova soluzione per trasporti eccezionali su treni intermodali
Economia / Così la guerra all'Iran ha messo in crisi il comparto aereo
Economia / Opec: il grande strappo degli Emirati Arabi è la fine di un’era?
Ti potrebbe interessare
Economia / FS Logistix lancia una nuova soluzione per trasporti eccezionali su treni intermodali
Economia / Così la guerra all'Iran ha messo in crisi il comparto aereo
Economia / Opec: il grande strappo degli Emirati Arabi è la fine di un’era?
Economia / Benzina sul fuoco: chi si arricchisce con la guerra all’Iran?
Economia / La guerra all’Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz non lasceranno l’Italia “a secco” di petrolio e gas
Economia / Così gli shock energetici hanno spostato gli equilibri del mercato petrolifero
Economia / Pirateria online, maxi operazione a Ravenna: in arrivo sanzioni fino a 5mila euro agli abbonati
Economia / BESS: le batterie ci salveranno
Economia / Stellantis: più America, meno Europa. Ecco il nuovo Piano strategico
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ricerca