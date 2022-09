Bollette, arriva la stangata: elettricità +60% nel quarto trimestre

Le bollette elettriche vedranno un rialzo del 60 percento nell’ultimo trimestre dell’anno. Lo ha confermato oggi l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), in attesa delle nuove tariffe per il gas, che saranno comunicati ai primi di novembre.

Nell’annunciare una “variazione estremamente rilevante” sul mercato tutelato, Stefano Besseghini, presidente di Arera, ha posto l’accento sulla questione del “risparmio energetico o meglio dell’efficienza energetica”, definita “rilevante oggi come mai”. Secondo Besseghini i nuovi aumenti rientrano “in un quadro rilevante di variazione in cui tutto il sistema viene trascinato”.

Anche il direttore della divisione Energia di Arera, Massimo Ricci, aveva parlato di “prezzi mai visti prima” per la bolletta elettrica.

I rincari annunciati da Arera non riguardano ancora le bollette per il gas. In questo caso sarà necessario attendere inizio novembre, a causa dei cambiamenti decisi in estate sulla durata della bolletta, che sarà calcolata su base mensile e non più trimestrale. Secondo le stime preliminari di Nomisma Energia, se i prezzi rimarranno stabili per tutto ottobre, sarà deciso un aumento del 70 percento.

Sul tema oggi è intervenuto anche il ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani, che ha evidenziato come i prezzi del gas, a cui sono dovuti i rincari nelle bollette, “non torneranno al livello di un anno e mezzo fa”. “Occorre introdurre il price-cap, non dico per tornare ai prezzi di un anno e mezzo fa ma almeno per evitare certi picchi inaccettabili”, ha ribadito il ministro in un’intervista a La Stampa, in cui ha confermato il passo indietro dalla politica a fine mandato.

Secondo Assoutenti, l’aumento del 60 percento alla bolletta della luce implica una spesa aggiuntiva per le famiglie di 190 euro nell’ultimo trimestre dell’anno, mentre la spesa complessiva per l’energia elettrica lungo tutto l’arco dell’anno “raggiungerebbe il record di 1.232 a nucleo”.