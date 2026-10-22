Banca Ifis al fianco di Euro Stampi nell’operazione di M&A con HAIDLMAIR

Il team M&A di Banca Ifis ha assistito, in qualità di financial advisor esclusivo, i soci di Euro Stampi nell’operazione che ha portato HAIDLMAIR ad acquisire il 75% della società

Banca Ifis, attraverso la propria divisione Fürstenberg dedicata all’M&A, ha assistito in qualità di financial advisor esclusivo i soci di Euro Stampi S.r.l. nell’operazione che ha portato il gruppo austriaco HAIDLMAIR ad acquisire una quota di maggioranza pari al 75% della società italiana. La Banca ha affiancato i soci lungo l’intero processo, dalla strutturazione dell’operazione, alla ricerca del partner internazionale, alla gestione delle negoziazioni, fino al closing. Le cinque famiglie fondatrici resteranno nel capitale di Euro Stampi, mantenendo ciascuna una partecipazione del 5%.

“L’operazione tra Euro Stampi e HAIDLMAIR testimonia la capacità di Banca Ifis, attraverso la divisione Fürstenberg, di mettere competenze specialistiche e conoscenza del tessuto produttivo italiano al servizio degli imprenditori. Il nostro obiettivo è quello di sostenere i percorsi di crescita, consolidamento e apertura internazionale delle loro imprese, con servizi profilati su misura che li accompagnino nelle sfide su mercati sempre più competitivi. Questa operazione evidenzia come oggi Banca Ifis sia un operatore bancario completo per i servizi alle imprese, capace di integrare credito, equity e advisory su operazioni straordinarie”, dichiara Cataldo Conte, Responsabile Corporate & Investment Banking di Banca Ifis.

L’operazione, gestita dal deal team di Fürstenberg composto da Michele Nataloni, Alfredo Leonelli e Francesco Maggiori, dà vita a una partnership industriale tra due realtà di riferimento internazionale nella progettazione e nella costruzione di stampi. L’integrazione delle rispettive competenze e capacità produttive consentirà alle due società di rafforzare l’offerta rivolta ai clienti e di sostenere il proprio sviluppo sui mercati internazionali. Euro Stampi e HAIDLMAIR continueranno a operare come società e brand indipendenti.

Il deal si inserisce nel percorso di crescita del Corporate & Investment Banking di Banca Ifis che da inizio 2026 opera sotto il nuovo brand Fürstenberg. La crescita in questo segmento di business rientra nella più ampia strategia della Banca di proporsi come partner specializzato delle imprese, mettendo a disposizione competenze finanziarie e industriali per accompagnarne le principali scelte strategiche. Attraverso l’advisory M&A, che sia affianca alle capabilities di Equity Capital Markets, Finanza Strutturata ed Equity Investment (tra gli altri), Banca Ifis conferma così la propria leadership nell’Investment Banking quale one stop shop a supporto agli imprenditori e alle PMI italiane nelle operazioni di crescita, aggregazione, apertura del capitale e sviluppo internazionale. Costituito nel 2020, il team M&A del Corporate & Investment Banking di Banca Ifis ha accompagnato più di 10 società in operazioni straordinarie.