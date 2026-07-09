Eccellenze del Made in Italy, arriva un francobollo dedicato alla storia di Amplifon

Ci sono aziende che fanno grande il sistema del Made in Italy, diventando punti di riferimento nel proprio settore a livello globale. Tra queste c’è sicuramente Amplifon, azienda leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, fondata a Milano nel 1950.

A coronamento di un percorso di crescita e internazionalizzazione che dura da oltre 75 anni, un importante riconoscimento arriva dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha emesso un francobollo dedicato alla società nell’ambito della serie tematica “Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”.

Il francobollo, emesso in oltre 170mila esemplari, raffigura un profilo di donna in cui l’orecchio assume un ruolo centrale, richiamando il valore della cura dell’udito come parte essenziale della vita delle persone e strumento per riscoprire, attraverso il suono, emozioni, relazioni e quotidianità.

L’iniziativa è stata presentata lo scorso 7 luglio, a Roma, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione di un evento dedicato a otto nuove emissioni della serie, alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto, e della Consigliera di Amministrazione di Amplifon, Nina Cortese.

“Siamo molto orgogliosi di questa emissione – ha commentato Cortese – che rappresenta un omaggio e un riconoscimento alla storia della nostra azienda, al suo percorso di crescita sui mercati internazionali e al suo costante contributo all’eccellenza del Made in Italy nel mondo, in un settore che ha un impatto molto importante sulla qualità della vita delle persone”.

Il gruppo, con ricavi annui di circa 2,4 miliardi di euro, opera attraverso una rete di circa 10mila punti vendita in 25 Paesi e cinque continenti, impiegando circa 20mila dipendenti in tutto il mondo, con l’obiettivo di offrire a ciascun cliente prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati.