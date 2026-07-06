Come costruire il capitale istituzionale di un’azienda?

La differenza rispetto al semplice capitale relazionale è profonda. Una rete di contatti, per quanto ampia, rappresenta soltanto una potenzialità. Il capitale istituzionale, invece, è il risultato di un percorso costruito nel tempo, fatto di coerenza, affidabilità, autorevolezza e capacità di generare fiducia grazie alle persone che rappresentano questa funziona. Non dipende dalla quantità delle relazioni, ma dalla qualità del riconoscimento che un’organizzazione riesce a conquistare presso interlocutori differenti. Parlo di organizzazione in modo generico, per ascrivere non solo imprese private aziende pubbliche, ma anche fondazioni, associazioni e multinazionali.

È un patrimonio immateriale che non si improvvisa e che, una volta consolidato, diventa un fattore competitivo tanto quanto il capitale umano, quello finanziario o quello reputazionale.

Per anni il management ha concentrato la propria attenzione sul capitale finanziario, indispensabile per sostenere gli investimenti; sul capitale umano, motore delle competenze; e sul capitale reputazionale, elemento decisivo per la credibilità di un marchio. Oggi esiste una quarta dimensione, altrettanto strategica, che riguarda la capacità di costruire relazioni di fiducia stabili e autorevoli tra ecosistemi diversi. Non si tratta semplicemente di dialogare con le istituzioni ma di creare connessioni tra mondi che, spesso, parlano linguaggi differenti: ricerca e industria, finanza e innovazione, accademia e impresa, territori e grandi organizzazioni, cultura e sviluppo economico, società civile e sistema produttivo.

In questa prospettiva cambia anche il significato stesso delle relazioni istituzionali. Per lungo tempo sono state considerate una funzione prevalentemente orientata verso l’esterno. Oggi diventano una funzione di integrazione dei sistemi, capace di mettere in relazione soggetti diversi, facilitare la collaborazione, generare fiducia e favorire la costruzione di alleanze durature. Il professionista delle relazioni istituzionali non è più soltanto colui che presidia i rapporti con gli stakeholder. È, sempre più, un costruttore di capitale istituzionale.

Il suo valore non risiede nell’accesso privilegiato a un interlocutore, ma nella capacità di leggere la complessità, comprendere i linguaggi dei diversi mondi e trasformare relazioni potenziali in collaborazioni concrete win-win. È una figura che interpreta i cambiamenti, individua punti di convergenza, costruisce ponti dove altri vedono confini. Questa evoluzione richiede competenze nuove. Non basta conoscere il funzionamento delle istituzioni o le dinamiche regolatorie. Occorre comprendere i processi economici, le trasformazioni industriali, le grandi direttrici geopolitiche, l’innovazione tecnologica, il ruolo della conoscenza e della ricerca. Significa possedere una visione sistemica, capace di cogliere le connessioni tra fenomeni solo apparentemente distanti.

Nell’economia della complessità, infatti, il vantaggio competitivo non nasce esclusivamente dalla qualità di un prodotto, dalla forza di un marchio o dalla disponibilità di risorse finanziarie. Nasce sempre più dalla capacità di costruire fiducia tra sistemi diversi, di favorire il dialogo tra competenze complementari e di rendere possibile quella collaborazione che rappresenta il presupposto di ogni innovazione duratura.

Per questo motivo le relazioni istituzionali sono destinate a diventare una delle funzioni più strategiche delle organizzazioni contemporanee. Non perché rappresentino interessi, ma perché costruiscono valore. Non perché gestiscano contatti, ma perché alimentano fiducia. Non perché presidino singoli interlocutori, ma perché contribuiscono a creare quel capitale istituzionale che, nei prossimi anni, costituirà uno dei principali fattori di autorevolezza, resilienza e sviluppo delle organizzazioni.