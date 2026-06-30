Come i brand costruiscono fiducia in un mercato sempre più saturo

Il marketing contemporaneo si muove dentro un paradosso sempre più evidente: farsi vedere è diventato più semplice, ma guadagnarsi la fiducia delle persone è molto più complesso. I canali si moltiplicano, i budget pubblicitari crescono, i touchpoint si accumulano, ma la stima dei consumatori nei confronti dei brand non segue automaticamente la stessa traiettoria.

Secondo l’Edelman Trust Barometer 2025, la fiducia è ormai una variabile centrale nella relazione tra persone e brand: molti consumatori dichiarano di fidarsi dei marchi che usano abitualmente, ma questa fiducia deve essere mantenuta nel tempo attraverso coerenza, qualità e trasparenza.

Questo è un passaggio importante, perché mostra quanto la relazione tra azienda e cliente non dipenda più solo dalla notorietà. In un mercato sempre più affollato, essere riconoscibili aiuta, ma non basta. Le persone ricordano un brand quando lo incontrano spesso; iniziano a fidarsi quando ciò che quel brand promette viene confermato dall’esperienza.

La visibilità non basta: serve coerenza

Per anni molte aziende hanno trattato la fiducia come una conseguenza quasi naturale della visibilità. L’assunto era semplice: più le persone ti vedono, più ti conoscono; più ti conoscono, più si fidano. In parte può ancora accadere, ma oggi il meccanismo è molto meno automatico.

Il problema che più spesso emerge quando si analizza la comunicazione di un brand non è solo la quantità di contenuti prodotti, ma la loro coerenza. Un’azienda che parla di sostenibilità e poi usa materiali che non possono essere riciclati, o una che si dichiara vicina ai clienti ma offre un’assistenza inadeguata e impersonale, rischia di creare una distanza evidente tra promessa e realtà.

L’Università Bocconi, parlando di reverse funnel, nell’articolo Prima l’appartenenza scritto nel 2025 da Chiara Piancatelli; ha descritto un cambiamento interessante nel modo in cui le persone si avvicinano ai brand. Oggi molti consumatori non scelgono un marchio solo dopo aver acquistato. Spesso si avvicinano ancora prima perché riconoscono in quel brand un’identità, dei valori o un modo di comunicare compatibile con il proprio.

Questo rende la fiducia ancora più delicata. Non si costruisce solo nel momento della vendita, ma molto prima: nel linguaggio usato, nelle scelte visive, nella reputazione pubblica, nel modo in cui l’azienda si presenta e nella capacità di mantenere una linea chiara nel tempo.

Ogni punto di contatto è una promessa

Se la fiducia si costruisce con la coerenza, allora ogni interazione con il cliente è un momento in cui quella coerenza viene messa alla prova. Non solo la pubblicità o il prodotto, ma anche il servizio clienti, l’esperienza d’acquisto, la comunicazione post-vendita, la gestione di un problema e tanto altro.

Un brand infatti, non viene percepito come una somma di singole campagne, ma come un’esperienza complessiva. Ogni dettaglio può rafforzare o indebolire l’idea che le persone hanno dell’azienda.

I touchpoint che costruiscono (o erodono) la fiducia

La coerenza non si gioca su un unico fronte, ma si costruisce o si deteriora su ogni punto di contatto tra il brand e le persone:

Il servizio clienti : il momento in cui la promessa del brand si scontra con la realtà. Un’esperienza negativa qui può azzerare anni di comunicazione positiva.

: il momento in cui la promessa del brand si scontra con la realtà. Un’esperienza negativa qui può azzerare anni di comunicazione positiva. La comunicazione digitale : tono, frequenza, capacità di risposta e reputazione pubblica incidono rapidamente sulla percezione del brand. Anche la reputazione come datore di lavoro può pesare sulle scelte d’acquisto: quando emergono critiche, esperienze negative o incoerenze, molti consumatori possono acquistare meno o allontanarsi dal marchio, soprattutto online, dove informazioni e giudizi circolano molto rapidamente.

: tono, frequenza, capacità di risposta e reputazione pubblica incidono rapidamente sulla percezione del brand. Anche la reputazione come datore di lavoro può pesare sulle scelte d’acquisto: quando emergono critiche, esperienze negative o incoerenze, molti consumatori possono acquistare meno o allontanarsi dal marchio, soprattutto online, dove informazioni e giudizi circolano molto rapidamente. L’esperienza d’acquisto : fisica o digitale, deve essere coerente con il posizionamento del brand. Un brand premium che ha un sito lento o uno store disordinato perde credibilità nel momento più critico.

: fisica o digitale, deve essere coerente con il posizionamento del brand. Un brand premium che ha un sito lento o uno store disordinato perde credibilità nel momento più critico. La presenza agli eventi: fiere, convention, incontri di settore sono occasioni in cui il brand si materializza davanti alle persone. Come lo fa, con quale cura, con quale coerenza, comunica tanto quanto qualsiasi campagna.

Ed è proprio qui, nell’ultimo punto, che si apre un capitolo che molte aziende ancora trattano come secondario: la dimensione fisica del brand.

Il caso Patagonia: quando la promessa viene confermata dai fatti

Un esempio spesso citato è quello di Patagonia. Il brand outdoor ha costruito nel tempo una comunicazione molto riconoscibile sulla durata dei prodotti, sul consumo più consapevole e sulla responsabilità ambientale. Ma il punto interessante non è solo il messaggio. È il fatto che quello stesso messaggio si ritrova in più momenti del rapporto con il cliente.

La campagna “Don’t Buy This Jacket”, lanciata per invitare le persone a comprare meno e meglio, avrebbe potuto sembrare un paradosso commerciale. In realtà funzionava perché era coerente con il resto dell’esperienza: capi pensati per durare, riparazioni, programma Worn Wear, rivendita dell’usato e attenzione alla vita del prodotto anche dopo l’acquisto.

Qui la fiducia non nasce da una frase ben scritta, ma dalla ripetizione dello stesso principio in contesti anche molto differenti tra loro: pubblicità, prodotto, servizio, negozio, assistenza e post-vendita. È una lezione utile anche per aziende molto più piccole: il cliente si fida quando ciò che legge online trova conferma in quello che vive davvero.

L’oggetto come touchpoint: il canale che non va trattato come accessorio

Ogni volta che un brand si presenta fisicamente a un evento, in uno spazio, attraverso un omaggio lascia detto qualcosa di sé. Un oggetto, un’impressione, un’associazione. Ed è un momento che, a differenza di un post sponsorizzato, non può essere bloccato da un ad blocker e non compete con altre notifiche.

Secondo il Global Advertising Impressions Study 2026 di ASI, un prodotto promozionale genera in media 3.300 visualizzazioni del brand durante la sua vita utile. Inoltre, l’85% dei consumatori ricorda l’inserzionista associato al prodotto ricevuto e il 78% dichiara di avere una percezione più favorevole del brand.

Il dato più interessante, però non riguarda solo la visibilità, ma il tipo di relazione che un oggetto può attivare quando è utile, curato e pertinente.

Un segnale interessante arriva anche dal mercato statunitense: secondo PPAI Product Power 2026, i consumatori associano sempre più il branded merchandise a rilevanza personale, design e connessione emotiva È un’indicazione da contestualizzare, perché riguarda un mercato specifico, ma conferma una tendenza più ampia: gli oggetti aziendali vengono valutati sempre meno come semplici omaggi e sempre più come parte dell’esperienza complessiva.

Questa tendenza si riflette anche nei brief ricevuti da fornitori specializzati come Gift Campaign, dove cresce la richiesta di prodotti più utili, più curati e più coerenti con l’identità del brand. Non si tratta soltanto di scegliere un articolo su cui stampare un logo, ma di individuare un supporto capace di entrare nella quotidianità delle persone senza risultare invasivo.

La differenza è sottile ma decisiva. Un oggetto generico rischia di essere dimenticato rapidamente, mentre uno pensato con attenzione, può accompagnare un momento di lavoro, un viaggio, un evento o una routine quotidiana, continuando a ricordare il brand in modo naturale.

Fiducia come vantaggio competitivo strutturale

La saturazione del mercato non è un problema temporaneo, ma una condizione con cui molte aziende devono convivere. In questo contesto, la fiducia diventa un vantaggio competitivo perché rende il rapporto con il cliente più stabile e meno dipendente dalla singola campagna.

Le aziende che costruiscono fiducia nel tempo non ottengono solo maggiore visibilità, ma anche relazioni più solide, maggiore probabilità di riacquisto e un’immagine più forte rispetto alla concorrenza. Non accade per caso. Accade quando comunicazione, prodotto, servizio ed esperienza si muovono nella stessa direzione.

Costruire quella fiducia richiede coerenza su tutti i fronti. Non c’è una singola leva che funziona da sola, ma un sistema in cui ogni componente contribuisce, o deteriora, la percezione complessiva. Una campagna può attirare l’attenzione, un buon prodotto può generare soddisfazione, un servizio efficiente può consolidare il rapporto, un oggetto utile può prolungare la presenza del brand nella vita quotidiana.

In un mercato dove tutti comunicano, la differenza la fanno le aziende che riescono a essere credibili dimostrandolo un’interazione alla volta. Non con promesse isolate, ma con una somma di dettagli coerenti, ripetuti e riconoscibili nel tempo.