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Economia

Philip Morris International e Andrea Bocelli presentano “Believe. Further”

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Andrea Bocelli e Massimo Andolina - President Europe Philip Morris International
di Redazione TPI

Philip Morris International (PMI) e il Maestro Andrea Bocelli presentano “Believe. Further”, una piattaforma pluriennale pensata per coinvolgere il pubblico in un dialogo più ampio su progresso e cambiamento positivo.

Il lancio si è svolto presso la Torre dell’Arsenale a Venezia, luogo in cui storia e visione futura si incontrano, uno scenario coerente per due percorsi che condividono una stessa direzione. Cosa succede quando il mondo ha già deciso cosa sei? “Believe. Further” nasce da questa domanda.

Si fonda su una visione condivisa di progresso e su una convinzione comune nella trasformazione. In un momento in cui scienza e tecnologia offrono alternative migliori, la piattaforma mette in dialogo due realtà che, in modo indipendente e parallelamente, stanno vivendo un percorso di cambiamento, aprendo una conversazione diversa con la società.

Il percorso del Maestro Bocelli è stato guidato dalla fiducia nelle proprie convinzioni. Dall’inizio della sua carriera fino ai palcoscenici più prestigiosi al mondo, ha seguito una strada costruita sulla determinazione e sul coraggio di andare oltre ciò che gli altri pensavano possibile.

L’evoluzione di Philip Morris International si sviluppa lungo una traiettoria analoga, sostenuta da decisioni prese in anticipo, da un impegno costante e dalla capacità di portare risultati nel tempo. Oggi questo cambiamento è misurabile: i prodotti senza combustione rappresentano il 43% dei ricavi netti di PMI e sono disponibili in 108 mercati nel mondo.

“Trasformare il nostro business era qualcosa che dovevamo fare, e non c’era un piano alternativo” ha dichiarato Massimo Andolina, President Europe, Philip Morris International. “Questa collaborazione nasce per aumentare la consapevolezza su ciò che tecnologia e innovazione rendono possibile e per mostrare che questo progresso è già concreto.”

“Ho sempre creduto nell’importanza di restare fedeli ai propri valori e di accogliere ogni passaggio del proprio percorso, imparando lungo il cammino” ha dichiarato il Maestro Andrea Bocelli. “Dobbiamo considerare possibile anche ciò che può sembrare impossibile, quando contribuisce a migliorare la vita delle persone e a far avanzare il progresso umano.”

Pensata per coinvolgere un pubblico culturale, istituzionale e di business in tutta Europa, “Believe. Further” evolverà nel tempo, ampliando la propria portata insieme alla conversazione sul progresso. Rappresenta un approccio condiviso verso il futuro e la convinzione comune che il progresso conti e sia l’unica direzione da perseguire.

Redazione TPI
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