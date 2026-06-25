Pirelli, approvato il bilancio 2025 e nominato il nuovo cda

L’assemblea degli azionisti di Pirelli ha approvato oggi il bilancio 2025 del gruppo e nominato il nuovo consiglio d’amministrazione per il triennio 2026-2028.

All’assemblea ha partecipato l’81,44% del capitale avente diritto di voto. Il bilancio è stato approvato con il voto favorevole di circa il 57,89% dei presenti, mentre ha votato contro – come l’anno scorso – l’azionista Marco Polo International, controllato dai cinesi di Sinochem, primo socio del gruppo con il 34,1% delle quote.

L’esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto della capogruppo pari a 285,2 milioni di euro e un utile netto consolidato di 530,7 milioni di euro.

L’assemblea ha approvato inoltre, con il voto favorevole di oltre il 99,99% del capitale rappresentato in assemblea, la distribuzione di un dividendo totale, anche a valere sulle riserve di utili distribuibili, di 0,34 euro per azione ordinaria, pari a un monte dividendi di circa 369 milioni di euro al lordo delle ritenute di legge.

Quanto al consiglio d’amministrazione, il board scende a 15 componenti, di cui 11 indipendenti. La lista di maggioranza – presentata congiuntamente da Camfin, Camfin Alternative Assets, Longmarch Holding e Marco Tronchetti Provera & C. – ha ottenuto il 58,07% dei voti del capitale rappresentato, assicurandosi 12 consiglieri: Marco Tronchetti Provera, Andrea Casaluci, Michele Carpinelli, Luca Rovati, Giovanni Tronchetti Provera, Alessia Carnevale, Roberto Diacetti, Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, Costanza Esclapon de Villeneuve, Claudia Parzani, Veronica Squinzi, Michela Zeme.

Nel corso dell’assemblea – si legge nella nota Pirelli – Marco Tronchetti Provera, che ha presieduto la riunione, ha ringraziato il consiglio di amministrazione, in scadenza per compiuto mandato, e, in particolare, il presidente uscente Jiao Jian (numero uno di Sinochem Holdings) e gli amministratori uscenti “per l’opera prestata in favore della società e i risultati conseguiti”.

Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci dovrebbero essere confermati rispettivamente come presidente e amministratore delegato nella prima riunione del cda, fissata per martedì 30 giugno.

Proprio oggi Casaluci è stato confermato per il secondo anno consecutivo “Best Ceo” nel settore Auto & Parts tra le Mid Cap europee, nell’ambito indagine condotta da Extel che ha valutato i Ceo sulla base di credibilità, capacità di comunicazione e leadership, prendendo in considerazione i voti di oltre 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari. L’amministratore delegato di Pirelli si è classificato terzo nella graduatoria complessiva del settore Auto & Parts in Europa considerando tutte le fasce di capitalizzazione (unico Ceo fra i produttori di pneumatici europei) a parimerito con l’ad di Volkswagen, Oliver Blume.