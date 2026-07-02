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Economia

APARF accoglie George Guido Lombardi nel direttivo: si rafforza il ponte con l’imprenditoria internazionale

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di Redazione TPI

APARF – Associazione Progetto Aeroporto di Roma-Frosinone e Sviluppo del Basso Lazio continua il proprio percorso di crescita e di apertura alle relazioni internazionali annunciando l’ingresso nel Direttivo di George Guido Lombardi, imprenditore italo-americano che assumerà il ruolo di Advisor per le Relazioni Istituzionali e le Partnership Strategiche.

Figura di riferimento nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, Lombardi porta in APARF oltre quarant’anni di esperienza internazionale maturata nei settori delle relazioni istituzionali, dello sviluppo economico, dell’innovazione tecnologica, della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale, oltre a una consolidata rete di relazioni con il mondo imprenditoriale e finanziario americano.

Il suo ingresso arriva in una fase in cui cresce l’interesse di importanti investitori statunitensi verso il Lazio e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di internazionalizzazione promosso da APARF, con l’obiettivo di favorire investimenti, sviluppo infrastrutturale e nuove opportunità economiche per il territorio.

L’ingresso di Lombardi rafforza inoltre il progetto strategico dell’associazione, con particolare attenzione alle grandi infrastrutture del Basso Lazio, a partire dal progetto dell’Aeroporto di Roma-Frosinone e dal potenziamento dei collegamenti ferroviari ad Alta Velocità, considerati elementi fondamentali per aumentare la competitività e l’attrattività dell’intera area.

«Sono onorato di entrare a far parte del Direttivo di APARF e di contribuire a un progetto che guarda al futuro con una visione concreta e ambiziosa», dichiara George Guido Lombardi. «Credo profondamente nelle potenzialità dell’intero quadrante compreso tra Roma e il Basso Lazio: un territorio strategico che comprende poli industriali, logistici, farmaceutici e agroalimentari di eccellenza e che oggi può tornare ad attrarre importanti investimenti internazionali, in particolare dagli Stati Uniti. Dalle grandi aziende farmaceutiche, logistiche e automotive presenti nell’area di Frosinone e Latina fino al comparto agroalimentare di Fondi, passando per il sistema economico della Capitale, esistono le condizioni per costruire nuove opportunità di crescita. Le relazioni tra il mondo imprenditoriale americano e questo territorio possono rappresentare un’occasione straordinaria di sviluppo, innovazione e occupazione.»

«L’ingresso di George Guido Lombardi rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita di APARF», dichiara Tiziano Schiappa, Presidente dell’Associazione. «La sua esperienza internazionale, unita alla profonda conoscenza delle dinamiche economiche e istituzionali tra Italia e Stati Uniti, rafforzerà la capacità dell’associazione di dialogare con investitori, istituzioni e partner strategici, favorendo nuove opportunità di sviluppo per il nostro territorio.»

Con l’ingresso di George Guido Lombardi, APARF consolida il proprio ruolo di piattaforma di raccordo tra istituzioni, imprese e investitori, rafforzando la dimensione internazionale dell’associazione e la volontà di promuovere il Basso Lazio come area strategica per infrastrutture, innovazione, logistica e sviluppo economico.

L’obiettivo è trasformare le relazioni internazionali in opportunità concrete, contribuendo a rendere il territorio sempre più competitivo, attrattivo e protagonista nei grandi processi di sviluppo che stanno interessando il Centro Italia.

Redazione TPI
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