Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it

Al di là delle convulsioni passate e presenti del suo gruppo dirigente, il PD ha comunque rappresentato e ancora rappresenta un riferimento per quei cittadini che si ispirano a valori democratici, progressisti, inclusivi, di uguaglianza e giustizia sociale. Si tratta di una constituency idealmente più ampia di quella elettorale, a dimostrazione del fatto che l’esistenza e il destino di questo partito coinvolge tutti coloro che si identificano con quei valori, al di là delle insoddisfazioni per come , spesso, sono rappresentati.

È su queste premesse che ci sentiamo in dovere di lanciare pubblicamente un allarme che contrasti lo sfaldamento clamorosamente emerso di un partito la cui dirigenza sembra ormai dirigere solo se stessa. E in più sbandando da ogni parte. Le improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti (che sembra siano dovute a una reale esasperazione/disperazione personale), comunicate direttamente sui social, e dunque non solo annunciate a un pubblico indeterminato e generico, vengono motivate, cosa grave e inaudita, descrivendo il personale politico del proprio partito come carrieristico e litigioso, al punto che il segretario stesso dichiara di vergognarsene.

Tali dimissioni anomale ci sembrano l’ultima occasione per indurre finalmente a una rivolta della Ragione o almeno della ragionevolezza, i cittadini. La stessa ragionevolezza che si perse nel 2018 quando Matteo Renzi dopo aver portato il Pd al suo minimo storico rimase abbarbicato alla poltrona di segretario per molti mesi invece di dimettersi subito ed eventualmente abbandonare la politica come promise di fare.

Rimane anche scarsamente ragionevole e comprensibile come siano rimasti in ruoli decisionali all’interno del Pd i tanti amici di Renzi che non lo hanno seguito fuori dal partito ma hanno continuato ad alimentare una fronda interna sempre più insidiosa… E infine, come è possibile che la “responsabilità” verso il governo del paese del PD abbia praticamente annullato la sua funzione storica di sorveglianza critica del potere sociale e di promozione e organizzazione della partecipazione dei cittadini?

I cittadini non hanno solo bisogni e diritti ma anche disponibilità, capacità e forza per contribuire al consolidamento di una società democratica più inclusiva e giusta. L’abbandono dei territori alle logiche dei potentati locali e delle relazioni sociali a quelle degli interessi finanziari e imprenditoriali è, da questa prospettiva, una delle più profonde ragioni dello “sragionamento” del partito. Dissociato dalla realtà, il PD si trova cosi fazionalizzato dalla lotta delle correnti interne , incapace di confrontarsi con i cittadini e di coinvolgerli in iniziative pubbliche: il grottesco homo homini lupus fra correnti e gruppi dirigenti li condanna alla impotenza operativa, mentre umilia la “potenza” dei loro naturali committenti, i cittadini.

Il tema più volte rimpianto o auspicato della identità del partito non può essere affrontato con la semplice riorganizzazione interna e con la formulazione di un nuovo programma. L’identità di un partito si configura oltre che in principi condivisi e obiettivi dichiarati, con la capacità di sviluppare quell’energia collettiva capace di realizzarli. Dunque una identità teorico-pratica che emerge non solo in cosa si intende fare ma nello sperimentare come riuscire a farlo.

Allora, come hanno suggerito di fare Gianni Cuperlo e Giuseppe Provenzano, discutiamo, pensiamo, proponiamo iniziative compatibili con la presente drammatica condizione di separazione dei corpi fisici data dal confinamento causa pandemia. Svegliamoci allora dal sonno dell’irragionevolezza e attiviamoci al massimo della nostra creatività, capacità e responsabilità, per il necessario ritorno del “buon senso” e del coraggio nella Politica.

All’appello hanno aderito:

Pier Giorgio Ardeni

Adriana Cavarero

Segio Caserta

Simona Forti

Stefano Innocenti

Paride Fantini

Elisabetta Rubini

Maurizio Melucci

Rita Cenni

Laura Pennacchi

Rita Vella

Stefano Pivato

Daniele Archibugi

Rita De Monticelli

Simone Oggionni

Otello Ciavatti

Paola Patuanelli

Maria Pia D’Orazi

Fiorella Battaglia

Jessica Valentini

Milvia Urbinati

Cesare Minghini

Marina Calloni

Tiziana Piras

Adriano Spelta

Giuseppe Nardiello

Federico Vescarielli

Corrado Angione

Marco Pasquali

Maria Vittoria Arthur

Maurizio Bruno

Elisabetta Di Brindisi

Nina Mele

Angela Giordano

Annamaria Tagliavini

Guido Nasi

Marzia Matteoni

Giuseppe Luciano Meineri

Matteo Bennati

Roberto Morabito

Francesco Montagnoli

Roberto Paravini

Laura Tartari

Daniela Belliti

Kostantinos Karagiannakos

Maria Clara Armaroli

Marco Pasquali

Antonio Margheri

Elisa Innocenti

Luigi Somma

Claudio Maestripieri

Emy Beseghi

Roberto Castaldi

Sergio Lo Re

Goffredo Chiaretti

Rosario Costato

Claudio Romei

Fiorgio Fazio

Debora Trevisi

Marialuisa Canazza

Andrea Gaibo

Giorgio Archetti

Gianni Baroncini

Piero Protani

Paola Arrigoni

Roberto Basile

Ornella Cervoni

Fabio Bonsignori

Dosolona Venturelli

Marco Montanari

Alessandro Messina

Francesco Donatelli

Carmela Vigliotti

Christian Gambini

Enzo Pirroni

Chuara Dente

Lucia Gallo

Bruno Menni

Bruno Tuminelli

Maria Saja

Laura Pisano

Silvia Mazzoni

Liliana Omegna

Michele Marchioro

Laura Giuffrida

Flavia Mesiano

Luciano Granozzi

Maria Elisabetta De Gaudentis

Carlo Sampietro

Marisa Carrò

Paolo Barbieri

Claudia Giovanardi

Aldo Benini

Franco Cerri

Luciana Tanzi

Paolo L.M. Guzzoni

Rocco Brunetti

Anna Maria Rosselli

Emilio Simonetti

Franco Scaranello

Andrea Frasconi

Simone Farello

Tina Buco

Daniele Ballarini

Giorgia Caporale

Mariarosa Pancaldi

Anna Catalano

Cristina Prandi

Diana Galli

Giusy La Monaca

David Antonelli

Daniela Ciullo

Nario Zanzini

Monica Simeoni

Gabriella Turnaturi

Franco Sbarberi

Pinuccia Magnaldi

Duccio Campagnoli

Maria Mattioli

luisa Lama

Davide Vanicelli

Giuseppe Rubinetti

Segio Cammarata

Vincenzo Visco

Santina Mobilia

Cesare Pianciola

Massimo Stella

Paolo Fornari

Lina Bolzoni

Roberto Bortoni

Andrea Cosentino

Gianluca Passarelli

Ennio Grassi

Gianni Saporetti

Michele Di Gregorio

Anderlini Fausto

Bruno Simili

Daniela Bonato