Un libro di corsa – La piccola cameriera

La storia è ambientata negli anni ’30 in una casa borghese parigina. La padrona di casa, Alexandrine Daniel, esce di scena per passare due giorni in campagna.

La giovane cameriera che è la protagonista, rimane da sola nella casa a gestire il padrone Blaise Daniel. Tempo fa era un grande pianista, ma la grande guerra lo ha trasformato. Non può più muoversi ed è dipendente dalla morfina.

Fino a qui niente di eclatante. Vi chiederete perché comprare il libro. Ed ecco il colpo di scena. La vicinanza forzata prende una forma non buona. Blaise rivela alla cameriera un piano sconvolgente che la mette di fronte a una scelta etica e a livello emotivo devastante.