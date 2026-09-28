Hotel d’Inghilterra presenta “Vini Aristocratici”: la storia dell’hotel incontra le grandi famiglie del vino italiano

Il progetto “Vini Aristocratici” nasce dal desiderio di reinterpretare in chiave contemporanea l’heritage dell’Hotel d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione, attraverso il vino e le famiglie che hanno lasciato un segno nella cultura enologica italiana. La nuova carta, curata da Daniele Cernilli con la firma editoriale di DoctorWine, è disponibile da oggi al Ristorante Cafè Romano, dove accompagna la proposta gastronomica dell’Executive Chef Andrea Sangiuliano.

A pochi passi da Piazza di Spagna e Via Condotti, l’Hotel d’Inghilterra è da secoli protagonista dell’ospitalità romana: la sua storia si intreccia con quella dei grandi viaggiatori e intellettuali europei che, negli anni del Grand Tour, facevano di Roma una tappa imprescindibile del proprio percorso.

È da questa identità che nasce Vini Aristocratici: non semplicemente una selezione di grandi vini, ma un racconto dell’Italia attraverso famiglie, tenute e produttori che hanno contribuito, generazione dopo generazione, a costruirne la cultura enologica.

“Crediamo che l’identità di un hotel debba emergere in ogni dettaglio dell’esperienza, anche nella carta dei vini. Con Vini Aristocratici siamo partiti dalla storia dell’Hotel d’Inghilterra trasformandola in un racconto da vivere anche a tavola: grandi famiglie, cultura, territorio ed eccellenza italiana.” dichiara Elisabetta Fabri, Presidente e Amministratore Delegato Starhotels. “Daniele Cernilli ha tradotto questa visione in una selezione capace di raccontare il carattere unico dell’hotel.”

La selezione è stata presentata giovedì 24 settembre sulla Terrazza Romana, durante una degustazione guidata da Daniele Cernilli, giornalista e critico enologico con oltre quarant’anni di esperienza, direttore responsabile di DoctorWine e direttore-curatore della Guida Essenziale ai Vini d’Italia. Il risultato è una carta di oltre 90 referenze, che attraversa l’Italia da Nord a Sud e interpreta il tema dell’“aristocrazia” del vino attraverso grandi famiglie, tenute storiche e produttori che hanno costruito nel tempo una propria identità riconoscibile.

“L’Hotel d’Inghilterra è uno degli alberghi storici di Roma, da sempre luogo d’incontro di viaggiatori internazionali ed esponenti dell’aristocrazia. La carta che ho curato nasce da questo legame e va oltre la selezione enologica: è un progetto di racconto che riunisce alcune delle migliori etichette prodotte dalle famiglie nobili italiane. Un percorso originale attraverso storie familiari, territori e cultura enologica del nostro paese” commenta Daniele Cernilli.

Tra i protagonisti della carta figurano Antinori, Frescobaldi, San Leonardo, Incisa della Rocchetta, Col d’Orcia, Tasca d’Almerita, Planeta, Cataldi Madonna, Tenuta di Fiorano e Pallavicini, accanto ad altre espressioni dell’enologia italiana.

Vini al calice, spumanti italiani, Metodo Classico, bianchi, rosati, rossi e vini dolci compongono così un percorso che unisce nomi iconici e diverse interpretazioni del vino italiano, mantenendo come filo conduttore la storia che ciascuna etichetta porta con sé.

A completare il racconto è la sezione “Libreria”, una collezione di annate e referenze particolarmente rappresentative: vini da custodire e riscoprire nel tempo, come i volumi di una biblioteca privata. Tra questi, il Sassicaia 2023 dei Marchesi Incisa della Rocchetta, Solaia e Tignanello 2022 dei Marchesi Antinori, il San Leonardo 2020 dei Marchesi Guerrieri Gonzaga e molte altre etichette.

Con Vini Aristocratici, la carta dei vini diventa così una naturale estensione dell’identità dell’Hotel d’Inghilterra: un modo ulteriore per raccontarne la storia, le atmosfere e l’arte dell’ospitalità attraverso il vino. La carta è disponibile al Cafè Romano sia per gli ospiti dell’hotel sia per il pubblico romano, dalla tavola all’aperitivo.